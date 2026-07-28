У 2026 році Росія заявила про більше знищених дронів, ніж за попередні три

Лише за перші шість місяців 2026 року РФ повідомила про збиття майже 38 тисяч безпілотників

У першій половині 2026 року над територією держави-агресорки та тимчасово окупованим Кримом, за заявами російської влади, нібито знищили більше безпілотників, ніж за весь період із 2023 до 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Проект».

За підрахунками журналістів, які проаналізували звіти російських регіональних чиновників, за перші шість місяців 2026 року в РФ заявили про знищення 37,7 тисячі українських дронів. За три попередні роки, із 2023-го до 2025-го, у РФ заявляли про 32,8 тисячі збитих БпЛА.

Загалом від 2023 року російські регіони та окупований Крим нібито зазнали атак понад 70,5 тисячі безпілотників. У виданні наголосили, що ці цифри не є повними, оскільки не всі губернатори публікують детальну статистику. Тому наразі це найбільш повний підрахунок на основі відкритих даних.

У 2023 році російська влада повідомляла про знищення щонайменше 567 дронів. Найбільше таких випадків зафіксували у Бєлгородській області – 173 безпілотники. Друге місце посів окупований Крим, де заявляли про збиття 164 дронів.

У 2024 році кількість заявлених перехоплень різко зросла – до понад 6 тисяч. До регіонів із найбільшою кількістю збитих безпілотників увійшли Бєлгородська, Курська, Ростовська та Воронезька області. Також серед регіонів із заявленими випадками збиття дронів були Москва та Московська область – там заявляли про знищення 124 дронів.

У 2025 році російська влада вже повідомляла про 26,1 тисячі збитих безпілотників. Майже половину з них нібито знищили над Бєлгородською областю – 12,6 тисячі. Ще 3,9 тисячі припало на Брянську область, а 1,5 тисячі – на Воронезьку.

За даними видання, у першому півріччі 2026 року найбільше безпілотників, за заявами російської влади, збили у прикордонних регіонах. Зокрема, у Курській області йдеться про 9,3 тисячі дронів, у Бєлгородській – про 9 тисяч, а у Брянській – про 7,7 тисячі. Отже, на ці три області припало близько 69% усіх заявлених випадків знищення безпілотників у Росії у 2026 році – понад 26 тисяч із майже 37,8 тисячі.

Нагадаємо, Україна залишається одним із лідерів у сфері виробництва бойових безпілотників. За оцінками Пентагону, у 2026 році українські підприємства можуть виготовити 6–7 млн малих ударних FPV-дронів, тоді як американська програма Drone Dominance до лютого 2027 року передбачає замовлення менш як 200 тисяч таких апаратів.