В Індії сотні людей збудували «живу піраміду» заввишки з триповерховий будинок

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Рекорд було встановлено під час індуїстського фестивалю Дахі Ханді
фото: Книга рекордів Гіннеса

Індійці утворили найвищу у світі піраміду з сотень живих людей заввишки 14,73 метра

В Індії сотні людей встановили новий світовий рекорд. Вони створили найвищу «живу піраміду», що складається з десяти рівнів. Її висота сягнула 14,73 метра, що майже дорівнює висоті триповерхового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Зазначається, що рекорд було встановлено під час індуїстського фестивалю Дахі Ханді в місті Тане. Традиційно, учасники фестивалю формують «живі» вежі, щоб дістатися до глиняного горщика з йогуртом. Він підвішений високо над землею, символізуючи народження бога Крішни.

В Індії сотні людей збудували «живу піраміду» заввишки з триповерховий будинок фото 1
Рекорд було встановлено під час індуїстського фестивалю Дахі Ханді в місті Тане
Рекорд було встановлено під час індуїстського фестивалю Дахі Ханді в місті Тане
фото: Книга рекордів Гіннеса

Команда Kokan Nagar Govinda Pathak спільно з фондом Sanskruti Yuva Pratisthan Trust змогла побити десятирічний рекорд у дев’ять рівнів. Організатори відзначили, що цей рекорд є не лише демонстрацією фізичної сили та балансу, а й символом командної роботи, дисципліни та давньої традиції. Завдяки цьому досягненню, фестиваль Дахі Ханді отримав міжнародне визнання, що було підтверджено сертифікатом Книги рекордів Гіннеса.

Нагадаємо, американець Стів Сансуїт, журналіст і колишній співробітник Lucasfilm, офіційно потрапив до Книги рекордів Гіннесса, ставши власником найбільшої колекції предметів, пов'язаних із культовою сагою «Зоряні війни». Його рекорд був зареєстрований після перевірки 93 260 експонатів.

До слова, 35-річний Майкл Зервос, громадянин США та Греції, встановив два світові рекорди Гіннеса: «найшвидший час для відвідування всіх суверенних країн (загальний)» та «найшвидший час для відвідування всіх суверенних країн (чоловіки)». Його подорож тривала 498 днів.

