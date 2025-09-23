В Індії сотні людей збудували «живу піраміду» заввишки з триповерховий будинок

Рекорд було встановлено під час індуїстського фестивалю Дахі Ханді

Індійці утворили найвищу у світі піраміду з сотень живих людей заввишки 14,73 метра

В Індії сотні людей встановили новий світовий рекорд. Вони створили найвищу «живу піраміду», що складається з десяти рівнів. Її висота сягнула 14,73 метра, що майже дорівнює висоті триповерхового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Зазначається, що рекорд було встановлено під час індуїстського фестивалю Дахі Ханді в місті Тане. Традиційно, учасники фестивалю формують «живі» вежі, щоб дістатися до глиняного горщика з йогуртом. Він підвішений високо над землею, символізуючи народження бога Крішни.

Рекорд було встановлено під час індуїстського фестивалю Дахі Ханді в місті Тане фото: Книга рекордів Гіннеса

Команда Kokan Nagar Govinda Pathak спільно з фондом Sanskruti Yuva Pratisthan Trust змогла побити десятирічний рекорд у дев’ять рівнів. Організатори відзначили, що цей рекорд є не лише демонстрацією фізичної сили та балансу, а й символом командної роботи, дисципліни та давньої традиції. Завдяки цьому досягненню, фестиваль Дахі Ханді отримав міжнародне визнання, що було підтверджено сертифікатом Книги рекордів Гіннеса.

