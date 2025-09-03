Новий рекорд Гіннеса: американець об'їхав 195 країн менш ніж за 500 днів

Мандрівник збирав щасливі спогади по всьому світу

35-річний Майкл Зервос, громадянин США та Греції, встановив два світові рекорди Гіннеса: «найшвидший час для відвідування всіх суверенних країн (загальний)» та «найшвидший час для відвідування всіх суверенних країн (чоловіки)». Його подорож тривала 498 днів. Про це пише «Главком» із посиланням на guinnessworldrecords.com.

Мандрівка була не просто туристичною: це був проєкт під назвою «Проєкт Космос», який Зервос створив під час пандемії. Його мета полягала в тому, щоб у кожній країні запитувати місцевих жителів про їхні найщасливіші спогади, збираючи та ділячись цими історіями з іншими.

Свою подорож він розпочав 17 січня 2024 року і завершив її 30 травня 2025 року, повернувшись додому в Детройт. Під час поїздки він вів щоденник, де фіксував свої думки та враження. Після відвідин Африки він писав, що країни, які він бачив, назавжди залишаться в його пам'яті, відзначаючи «атмосферу, що була електричною – рівною мірою радісною та стійкою».

Наближаючись до завершення подорожі, він почувався «фізично втомленим, але емоційно піднесеним». Повернення додому стало для нього «ідеальним завершенням довгої та визначної подорожі», яку він назвав «завершенням цієї глави, цієї історії, цієї мандрівки».

Нагадаємо, американець Стів Сансуїт, журналіст і колишній співробітник Lucasfilm, офіційно потрапив до Книги рекордів Гіннесса, ставши власником найбільшої колекції предметів, пов'язаних із культовою сагою «Зоряні війни». Його рекорд був зареєстрований після перевірки 93 260 експонатів.





