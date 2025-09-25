Головна Скотч Відео
Чоловік із Китаю встановив неймовірно небезпечний рекорд Гіннесса

Ірина Озтурк
Чоловік прокрутив величезний меч без використання рук

Майстер бойових мистецтв із Китаю Хуей-І Цай встановив неймовірний рекорд Гіннеса, прокрутивши величезний меч без використання рук. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку Книги рекордів Гіннеса. 

Хуей-І Цай зміг зробити найбільшу кількість обертань меча навколо плечей за одну хвилину, тримаючи при цьому два мечі в руках. Йому вдалося виконати 28 обертань. Цей рекорд є першим і єдиним у своїй категорії.

Цей рекорд китайський майстер бойових мистецтв виконав на шоу рекордів Гіннеса Lo Show Dei Record у Мілані (Італія). 

До слова, бельгієць Стівен ван Дайк увійшов до Книги рекордів Гіннеса, зібравши найбільшу у світі колекцію міні-фігурок. Його колекція налічує 11 803 одиниці, що принесло 41-річному чоловіку офіційний сертифікат. 

Раніше  генеалог та історик з міста Кампо (Іспанія) Марія Хосе Фустер стала володаркою рекорду Гіннеса за найбільшу колекцію підставок для яєць, зібравши 15 485 унікальних екземплярів за 50 років. 

Нагадаємо, 35-річний Майкл Зервос, громадянин США та Греції, встановив два світові рекорди Гіннеса: «найшвидший час для відвідування всіх суверенних країн (загальний)» та «найшвидший час для відвідування всіх суверенних країн (чоловіки)». Його подорож тривала 498 днів.

