Чоловік із Китаю встановив неймовірно небезпечний рекорд Гіннесса

Чоловік прокрутив величезний меч без використання рук

Майстер бойових мистецтв із Китаю Хуей-І Цай встановив неймовірний рекорд Гіннеса, прокрутивши величезний меч без використання рук. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку Книги рекордів Гіннеса.

Хуей-І Цай зміг зробити найбільшу кількість обертань меча навколо плечей за одну хвилину, тримаючи при цьому два мечі в руках. Йому вдалося виконати 28 обертань. Цей рекорд є першим і єдиним у своїй категорії.

Цей рекорд китайський майстер бойових мистецтв виконав на шоу рекордів Гіннеса Lo Show Dei Record у Мілані (Італія).

