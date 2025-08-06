Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Яблучний спас 2025: як змінились ціни на фрукти до свята

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Яблучний спас 2025: як змінились ціни на фрукти до свята
Напередодні свята найбільший попит мають яблука ранніх сортів
фото з відкритих джерел

За інформацією аналітиків EastFruit, ситуація на ринку ягід є різноспрямованою

Яблучний Спас в Україні святкується 6 серпня. Люди приносять до церкви кошики з яблуками, виноградом, грушами та іншими плодами для освячення. «Главком» розповідає, як змінились ціни на фрукти напередодні свята.

Цього дня на святковому столі зазвичай подають фруктову випічку, однак всі страви повинні бути пісними, оскільки з 1 серпня 2025 року розпочався Успінський піст.

Напередодні свята найбільший попит мають яблука ранніх сортів, які минулого тижня знизилися в ціні через зростання пропозиції.

Нині відпускна вартість цього фрукта на ринку становить 55-65 гривень за кілограм. З тієї ж причини почав дешевшати і виноград: його ціна опустилася з 175-250 до 160-220 гривень за кілограм.

За інформацією аналітиків EastFruit, ситуація на ринку ягід є різноспрямованою.

Так, суниця садова втратила в ціні й наразі коштує 140-220 гривень за кілограм, тоді як малина, навпаки, подорожчала – з попередніх 130-180 до 170-220 гривень за кілограм. Водночас ціни на ожину стабілізувалися: діапазон вартості звузився до 180-230 гривень за кілограм.

«Главком» розповідав, що в день Яблучного спасу існує вірування, що під час споживання першого освяченого яблука можна загадувати бажання. Перед святом Преображення і освяченням плодів у церкві рекомендується утримуватись від їжі зі свіжого врожаю.

З 6 серпня також діє заборона на роботи вдома, на городі або заняття рукоділлям, адже цей день радять присвятити добрим справам і роздумам про духовне різноманіття. Крім того, варто пробачити всі образи та уникати конфліктів з іншими.

За народним повір'ям, на Яблучний Спас не слід завдавати шкоди комахам. Вважається, якщо муха двічі сяде на руку, це ознака щасливого року.

Також «Главком» публікував народні прикмети на Яблучний Спас.

Читайте також:

Теги: ціни фрукти свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1 серпня відзначається Маковія
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
12 липня – Всесвітній день бортпровідника
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
11 липня – Всесвітній день шоколаду
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 липня, 00:07
День ВМС України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
День ВМС України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
6 липня, 09:46
В Україні, попри сповільнення інфляції, продукти дорожчають
В Україні значно подорожчали харчі: оприлюднена статистика за рік
14 липня, 16:05
Зниження цін на ліки. Нардеп повідомив про перші результати
Зниження цін на ліки. Нардеп повідомив про перші результати
16 липня, 18:42
Кавуни у столичному супермаркеті «Варус»
Сезон кавунів у Києві: скільки коштують перші ягоди та де купити
15 липня, 18:06
Влада Франції виступила із ініціативою відібрати свята у французів
Французи надто багато відпочивають: влада пішла на радикальний крок
19 липня, 09:04
4 серпня – Міжнародний день димчастого леопарда
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 серпня, 00:00

Особисті фінанси

Яблучний спас 2025: як змінились ціни на фрукти до свята
Яблучний спас 2025: як змінились ціни на фрукти до свята
Деякі українці мають право на базову соціальну допомогу: як її отримати
Деякі українці мають право на базову соціальну допомогу: як її отримати
Пенсія по інвалідності: хто має право в 2025 році та як її оформити
Пенсія по інвалідності: хто має право в 2025 році та як її оформити
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
Що в Україні дорожче, ніж в Європі: аналіз Нацбанку
Що в Україні дорожче, ніж в Європі: аналіз Нацбанку
Ціни на комуналку зростуть. Національний банк назвав терміни
Ціни на комуналку зростуть. Національний банк назвав терміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
4017
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
3383
Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома»
3214
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua