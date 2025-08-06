Яблучний спас 2025: як змінились ціни на фрукти до свята

За інформацією аналітиків EastFruit, ситуація на ринку ягід є різноспрямованою

Яблучний Спас в Україні святкується 6 серпня. Люди приносять до церкви кошики з яблуками, виноградом, грушами та іншими плодами для освячення. «Главком» розповідає, як змінились ціни на фрукти напередодні свята.

Цього дня на святковому столі зазвичай подають фруктову випічку, однак всі страви повинні бути пісними, оскільки з 1 серпня 2025 року розпочався Успінський піст.

Напередодні свята найбільший попит мають яблука ранніх сортів, які минулого тижня знизилися в ціні через зростання пропозиції.

Нині відпускна вартість цього фрукта на ринку становить 55-65 гривень за кілограм. З тієї ж причини почав дешевшати і виноград: його ціна опустилася з 175-250 до 160-220 гривень за кілограм.

За інформацією аналітиків EastFruit, ситуація на ринку ягід є різноспрямованою.

Так, суниця садова втратила в ціні й наразі коштує 140-220 гривень за кілограм, тоді як малина, навпаки, подорожчала – з попередніх 130-180 до 170-220 гривень за кілограм. Водночас ціни на ожину стабілізувалися: діапазон вартості звузився до 180-230 гривень за кілограм.

«Главком» розповідав, що в день Яблучного спасу існує вірування, що під час споживання першого освяченого яблука можна загадувати бажання. Перед святом Преображення і освяченням плодів у церкві рекомендується утримуватись від їжі зі свіжого врожаю.

З 6 серпня також діє заборона на роботи вдома, на городі або заняття рукоділлям, адже цей день радять присвятити добрим справам і роздумам про духовне різноманіття. Крім того, варто пробачити всі образи та уникати конфліктів з іншими.

За народним повір'ям, на Яблучний Спас не слід завдавати шкоди комахам. Вважається, якщо муха двічі сяде на руку, це ознака щасливого року.

Також «Главком» публікував народні прикмети на Яблучний Спас.