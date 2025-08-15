Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 16 серпня: традиції та молитви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

16 серпня в церковному календарі – Третій Спас, або Перенесення Нерукотворного Образу Господнього

16 серпня у православному календарі присвячено Третьому Спасу. Це свято відоме як Горіховий, Хлібний або Полотняний Спас. У церковній традиції цього дня вшановують перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Третій Спас, або Перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа

Яке релігійне свято відзначається 16 серпня: традиції та молитви фото 1

16 серпня за новим церковним календарем віряни вшановують подію, яка сталася у 944 році – урочисте перенесення Нерукотворного Образу Ісуса Христа з міста Едеси до Константинополя. За переказами, цей образ дивовижним чином відбився на полотні, коли Ісус витер ним обличчя. Реліквія вважалася однією з найважливіших святинь християнського світу. У народі це свято асоціюється з Горіховим, Хлібним або Полотняним Спасом, символізуючи завершення жнив та дозрівання горіхів.

Молитви дня

Господи, у цей святий день, коли ми вшановуємо Нерукотворний Образ Твого світлого Лику, прийми наші щирі молитви. Ти, що милосердно дарував свій образ царю Авгарю для зцілення від недуги, зглянься і на нас, грішних.

Пресвятий Спасе, молимо Тебе: просвіти наші душі своїм Божественним світлом, захисти від усякого зла і спокус, укріпи нас у вірі та надії. Допоможи нам жити за Твоїми заповідями, і нехай Твоє милосердя завжди перебуває з нами.

Нехай Нерукотворний Образ Твій буде для нас джерелом благодаті, зцілення і миру. Даруй нам, Господи, душевний спокій та сили для праведного життя.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети на 16 серпня, або Горіховий Спас, пов’язані з прогнозами погоди на осінь та зиму, а також з традиціями збору врожаю.

  • Погода на Горіховий Спас вказує на погоду у жовтні.
  • Південний вітер віщує холодну зиму.
  • Східний вітер обіцяє теплу осінь.
  • У цей день не прийнято лінуватися, оскільки це час активних жнив і збору горіхів.
  • На Горіховий Спас заборонялося виносити сміття з дому, щоб не «вимести» своє щастя.
  • За традицією, цього дня пекли хліб із нового зерна та пригощали ним бідних.

