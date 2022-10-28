Відключення електроенергії можуть скоротити: українці прислухались до закликів влади

При припиненні ракетного обстрілу російськими військовими енергетики зможуть мінімізувати віялові відключення

Українці добровільно зменшили споживання електроенергії на 5-10%, що дозволяє енергетикам ефективніше працювати над ремонтом об’єктів критичної інфраструктури. По це повідомив голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, йдеться на сайті Верховної Ради.

За його словами, українці у добровільному порядку знизили споживання електроенергії. Так, у масштабі країни економія становить 5-10%.

«Ми бачимо, що більшість українців прислухалися до прохання енергетиків зменшити споживання електроенергії», – сказав Андрій Герус.

На думку Геруса, це допомагає енергетикам працювати з ремонту об'єктів критичної інфраструктури. Глава комітету додав, що при припиненні ракетного обстрілу російськими військовими енергетики зможуть мінімізувати віялові відключення.

«Ремонтні роботи зараз продовжуються, щоб у майбутньому ми взагалі відійшли від обмеження споживання і в режимі добровільної економії могли надалі споживати електроенергію», – підсумував Андрій Герус.

Нагадаємо, топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко також розповів, що звичайна родина із чотирьох людей, може зменшити споживання на 25-30% без якихось критичних втрат у комфорті.

Зазначимо, сьогодні, 23 жовтня, було ухвалено рішення про обмеження електропостачання споживачів Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей. Водночас «Укренерго» повідомило про відновлення живлення Хмельниччини після масованого ракетного удару російського агресора 22 жовтня. Також тривають роботи для відновлення енергопостачання Рівненщини, Черкащини та на Волині.