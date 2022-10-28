Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення електроенергії можуть скоротити: українці прислухались до закликів влади

Юрій Лящук
glavcom.ua
Відключення електроенергії можуть скоротити: українці прислухались до закликів влади
У масштабі країни економія становить 5-10%
фото ілюстративне

При припиненні ракетного обстрілу російськими військовими енергетики зможуть мінімізувати віялові відключення

Українці добровільно зменшили споживання електроенергії на 5-10%, що дозволяє енергетикам ефективніше працювати над ремонтом об’єктів критичної інфраструктури. По це повідомив голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, йдеться на сайті Верховної Ради.

За його словами, українці у добровільному порядку знизили споживання електроенергії. Так, у масштабі країни економія становить 5-10%.

«Ми бачимо, що більшість українців прислухалися до прохання енергетиків зменшити споживання електроенергії», – сказав Андрій Герус.

На думку Геруса, це допомагає енергетикам працювати з ремонту об'єктів критичної інфраструктури. Глава комітету додав, що при припиненні ракетного обстрілу російськими військовими енергетики зможуть мінімізувати віялові відключення.

«Ремонтні роботи зараз продовжуються, щоб у майбутньому ми взагалі відійшли від обмеження споживання і в режимі добровільної економії могли надалі споживати електроенергію», – підсумував Андрій Герус.

Нагадаємо, топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко також розповів, що звичайна родина із чотирьох людей, може зменшити споживання на 25-30% без якихось критичних втрат у комфорті.

Зазначимо, сьогодні, 23 жовтня, було ухвалено рішення про обмеження електропостачання споживачів Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей. Водночас «Укренерго» повідомило про відновлення живлення Хмельниччини після масованого ракетного удару російського агресора 22 жовтня. Також тривають роботи для відновлення енергопостачання Рівненщини, Черкащини та на Волині.

Читайте також: Чи буде тотальний «блекаут»? Інтерв’ю з гендиректором компанії Yasno
Теги: Андрій Герус електроенергія енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ткач: Коротше кажучи, економлю електроенергію
Юрій Ткач потішив мережу кумедним відео, як він вдома економить електроенергію
Вчора, 12:44
Потужність тестової спроби становила 1 МВт
Україна вперше в історії імпортувала електроенергію з Європи
Вчора, 22:07
Енергосистема України зазнала нових пошкоджень
На Київщині вводяться більш жорсткі й тривалі відключення електроенергії
Вчора, 13:21

Суспільство

Відключення електроенергії можуть скоротити: українці прислухались до закликів влади
Відключення електроенергії можуть скоротити: українці прислухались до закликів влади
28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Як платити менше: «Нафтогаз» назвав способи економії на комунальних послугах
Як платити менше: «Нафтогаз» назвав способи економії на комунальних послугах
Воскові, парафінові чи гелеві: які свічки краще придбати для дому
Воскові, парафінові чи гелеві: які свічки краще придбати для дому
Стало відомо, що буде з заарештованими в Україні готелями та санаторіями
Стало відомо, що буде з заарештованими в Україні готелями та санаторіями
Невідомі повідомили про замінування вокзалу та універмагу в Тернополі
Невідомі повідомили про замінування вокзалу та універмагу в Тернополі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
33K
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
33K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
25K
Путін пояснив, чому почав війну: образився
25K
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70%
25K
Забезпечував окупантів продовольством: затримано депутата від «Слуги народу»

Новини

Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
26 жовтня, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту