Головна Країна Суспільство
search button user button menu button
1717-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Графіки відключення світла 7 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Графіки відключення світла 7 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти
колаж: glavcom.ua

«Укренерго» закликало споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 7 листопада, у частині областей України будуть застосовуватися вимушені обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Обмеження діятимуть:

  • з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

  • з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг).

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. «Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо», – йдеться у повідомленні.

Карта відключень світла в Україні

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

До слова, через масові вимкнення світла українці масово встановлюють у квартирах інвертори та акумулятори. Проте неграмотна експлуатація цього обладнання перетворює його на загрозу для всієї будинкової мережі, провокуючи пожежі та катастрофічне падіння напруги.

Зауважимо, що після аварійних відключень та стрибків в енергосистемі кияни все частіше фіксують у власних оселях небезпечну напругу – до 270 V замість стандартних 220V. «Главком» запитав столичного електрика Євгенія Ренкаса, чому виникає це явище, які прилади під загрозою та як уберегти майно від псування.

Читайте також:

Теги: електроенергія енергетика відключення світла Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський відреагував на претензії Трампа щодо ударів по РФ
Зеленський відповів Трампу на вимогу припинити удари по НПЗ Росії
11 жовтня, 12:29
Український бізнес активніше готується до енергетичних викликів – D.Solutions
Український бізнес активніше готується до енергетичних викликів – D.Solutions
13 жовтня, 15:43
У районах, де ситуація з електропостачанням найскладніша, буде розгорнуто пункти обігріву
У Києві через критичну ситуацію зі світлом облаштовано пункти обігріву та зарядки пристроїв – Кличко
3 листопада, 18:28

Суспільство

Графіки відключення світла 7 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»
Графіки відключення світла 7 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»
Священник, який перейшов до ПЦУ, кається і повертається в Московський патріархат. Але є нюанс
Священник, який перейшов до ПЦУ, кається і повертається в Московський патріархат. Але є нюанс
Евакуація з Херсонщини: стало відомо, де відкриється новий центр для переселенців
Евакуація з Херсонщини: стало відомо, де відкриється новий центр для переселенців
Найавторитетніший гороскоп на 7 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 7 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку
Зеленський звинуватив владу Києва у провалі підготовки до зими
Зеленський звинуватив владу Києва у провалі підготовки до зими
Як зупинити виїзд людей з України? Мер Харкова дав рецепт
Як зупинити виїзд людей з України? Мер Харкова дав рецепт

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
98K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
58K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua