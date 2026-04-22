Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Міністр Сибіга розказав, чи буде обговорюватися тема України

Андрій Сибіга заявив, що тема України буде на порядку денному зустрічі Трампа та Сі

Україна очікує, що тема російської агресії стане однією з центральних під час майбутніх переговорів президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

Очільник закордонного відомства Андрій Сибіга наголосив, що агресія РФ впливає на глобальну безпеку, тому питання завершення війни обговорюється на всіх ключових геополітичних майданчиках.

«Питання України обговорюється при будь-яких зустрічах, у будь-якій географії, тому що наслідки російської агресії відчутні у багатьох географіях. Є прямий інтерес багатьох країн, регіональних гравців, великих сил, щоби ця агресія закінчилась. Безумовно, це буде обговорюватись», – зазначив Андрій Сибіга.

За попередніми даними, візит Дональда Трампа до Пекіна запланований на 14–15 травня 2026 року. Раніше зустріч планували на квітень, проте її було дещо зміщено через загострення ситуації на Близькому Сході. Окрім війни в Україні, сторони планують обговорити нову торговельну угоду та війну на Близькому Сході.

Нагадаємо, майбутній візит президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Китаю запланований на середину травня. Крім того, планується, що пізніше поточного року Сі здійснить візит у відповідь до Вашингтона. Дата цієї поїздки ще не визначена.

17 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив про відкладення поїздки до Китаю через військову операцію проти Ірану. Раніше глава Білого дому стверджував, що поїздка до Китаю може затриматися та припускав, що його візит може бути відкладений приблизно на місяць.

Президент Дональд Трамп заявив, що може відкласти запланований саміт із Сі Цзіньпіном, закликаючи Пекін допомогти вирішити проблему з Ормузькою протокою. «Я думаю, що Китай також повинен допомогти, оскільки Китай отримує 90% своєї нафти з протоки», – сказав Трамп, додавши, що він волів би знати позицію Пекіна перед запланованою зустріччю між двома лідерами цього місяця.

До слова, Трамп наголосив, що оскільки Китай користується перевагами цього торговельного шляху, він повинен розділити відповідальність за його безпеку. Попри тиск Вашингтона, Китай має значно менше стимулів для втручання, ніж інші союзники США. Пекін роками готувався до подібних криз, накопичуючи стратегічні запаси нафти та інвестуючи в альтернативну енергетику. Це дає КНР простір для маневру та можливість просто «перечекати» пік конфлікту.

Зауважимо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час візиту до Китаю зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном. Під час переговорів у Пекіні Лавров заявив, що відносини між Росією та Китаєм нібито відіграють важливу роль у світовій політиці.