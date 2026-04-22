Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Міністр Сибіга розказав, чи буде обговорюватися тема України

Лариса Голуб
Дональд Трамп запланував поїздку до Сі Цзіньпіна
Андрій Сибіга заявив, що тема України буде на порядку денному зустрічі Трампа та Сі

Україна очікує, що тема російської агресії стане однією з центральних під час майбутніх переговорів президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

Очільник закордонного відомства Андрій Сибіга наголосив, що агресія РФ впливає на глобальну безпеку, тому питання завершення війни обговорюється на всіх ключових геополітичних майданчиках.

«Питання України обговорюється при будь-яких зустрічах, у будь-якій географії, тому що наслідки російської агресії відчутні у багатьох географіях. Є прямий інтерес багатьох країн, регіональних гравців, великих сил, щоби ця агресія закінчилась. Безумовно, це буде обговорюватись», – зазначив Андрій Сибіга.

За попередніми даними, візит Дональда Трампа до Пекіна запланований на 14–15 травня 2026 року. Раніше зустріч планували на квітень, проте її було дещо зміщено через загострення ситуації на Близькому Сході. Окрім війни в Україні, сторони планують обговорити нову торговельну угоду та війну на Близькому Сході. 

Нагадаємо, майбутній візит президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Китаю запланований на середину травня. Крім того, планується, що пізніше поточного року Сі здійснить візит у відповідь до Вашингтона. Дата цієї поїздки ще не визначена.

17 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив про відкладення поїздки до Китаю через військову операцію проти Ірану. Раніше глава Білого дому стверджував, що поїздка до Китаю може затриматися та припускав, що його візит може бути відкладений приблизно на місяць.

Президент Дональд Трамп заявив, що може відкласти запланований саміт із Сі Цзіньпіном, закликаючи Пекін допомогти вирішити проблему з Ормузькою протокою. «Я думаю, що Китай також повинен допомогти, оскільки Китай отримує 90% своєї нафти з протоки», – сказав Трамп, додавши, що він волів би знати позицію Пекіна перед запланованою зустріччю між двома лідерами цього місяця.

До слова, Трамп наголосив, що оскільки Китай користується перевагами цього торговельного шляху, він повинен розділити відповідальність за його безпеку. Попри тиск Вашингтона, Китай має значно менше стимулів для втручання, ніж інші союзники США. Пекін роками готувався до подібних криз, накопичуючи стратегічні запаси нафти та інвестуючи в альтернативну енергетику. Це дає КНР простір для маневру та можливість просто «перечекати» пік конфлікту.

Зауважимо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час візиту до Китаю зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном. Під час переговорів у Пекіні Лавров заявив, що відносини між Росією та Китаєм нібито відіграють важливу роль у світовій політиці.

Читайте також:

Читайте також

Заступник міністра культури Іван Вербицький разом із директором Музею війни Юрієм Савчуком
Культурний геноцид. Росія зруйнувала і пошкодила понад 1700 пам'яток в Україні
18 квiтня, 11:05
Трамп похвалив країни Перської затоки та назвав союзників по НАТО боягузами
Трамп похвалив країни Перської затоки та назвав союзників по НАТО боягузами
25 березня, 04:57
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 27 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 27 березня
27 березня, 05:26
Трамп здивував заявою про Мухаммеда бін Салмана
Трамп публічно принизив ключового союзника США на Близькому Сході
28 березня, 16:25
Адміністрація Трампа розраховує досягти відкриття протоки дипломатичним шляхом, чинячи тиск на Тегеран
Трамп готовий завершити війну з Іраном без відкриття Ормузької протоки – WSJ
31 березня, 05:31
Зеленський повідомив, що РФ відмовилася зупинити вогонь на Великдень
Чи буде перемир’я на Великдень? Зеленський прокоментував рішення Кремля
3 квiтня, 12:08
Станції працюють в автоматизованому режимі та забезпечують вимірювання показників якості повітря
Україна встановила шість нових станцій з моніторингу якості повітря
7 квiтня, 12:40
Трамп попередив Китай про великі проблеми у разі поставок зброї Ірану
Трамп попередив Китай про великі проблеми у разі поставок зброї Ірану
12 квiтня, 01:58
На вулиці, що носить його ім’я, урочисто відкрили меморіальну табличку
Пам’яті Джохара Дудаєва: у Львові відкрили пам’ятну табличку (відео)
Вчора, 14:39

Політика

«Ми не хочемо «нової Ялти». Міністр Сибіга оцінив ідею нового європейського оборонного союзу
«Ми не хочемо «нової Ялти». Міністр Сибіга оцінив ідею нового європейського оборонного союзу
Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Міністр Сибіга розказав, чи буде обговорюватися тема України
Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Міністр Сибіга розказав, чи буде обговорюватися тема України
Путін присвоїв Академії ФСБ ім'я ідеолога «червоного терору»
Путін присвоїв Академії ФСБ ім'я ідеолога «червоного терору»
Глава МЗС України прокоментував тривожні результати виборів у Болгарії
Глава МЗС України прокоментував тривожні результати виборів у Болгарії
Обмежене членство в ЄС? Глава МЗС України різко відповів на пропозиції деяких партнерів
Обмежене членство в ЄС? Глава МЗС України різко відповів на пропозиції деяких партнерів
Російське вторгнення у країни Балтії? Глава МЗС України розказав про сигнали з Москви
Російське вторгнення у країни Балтії? Глава МЗС України розказав про сигнали з Москви

Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
