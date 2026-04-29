Кремль вперше за роки війни змінить формат параду на 9 травня: у чому причина

Традиційна демонстрація танків, бронетехніки та іншого озброєння цього року скасована

Через «оперативну обстановку» Кремль скорочує головну військову демонстрацію

У Москві парад 9 травня вперше з початку повномасштабної війни проти України пройде без військової техніки. Про це повідомило Міноборони РФ, пояснивши рішення «поточною оперативною обстановкою», пише «Главком».

За офіційною інформацією, у параді візьмуть участь лише піші колони військових, зокрема курсанти та представники різних родів військ. Водночас традиційна демонстрація танків, бронетехніки та іншого озброєння цього року скасована.

Попри це, авіаційну частину вирішили залишити. Над Москвою мають пролетіти літаки пілотажних груп, а штурмовики Су-25, як і раніше, планують «розфарбувати небо» у кольори російського прапора.

Неофіційно ж у російських медіа та соцмережах припускають, що скорочення параду може бути пов’язане з ризиком атак безпілотників. Ознакою цього називають і те, що цього року не проводили звичних масштабних репетицій із перекриттям вулиць.

Крім того, у параді не братимуть участі учні суворовських і нахімовських училищ, а також кадетських корпусів.

Загалом формат святкувань у Росії продовжує змінюватися на тлі війни. У багатьох містах паради або скорочують, або проводять без техніки, а частину заходів, включно із салютами, взагалі скасовують. У прикордонних регіонах, які регулярно зазнають атак дронів, святкові події часто повністю відміняють.

Як повідомлялось, у Москві панує неофіційна паніка щодо проведення параду 9 травня. Поки в Кремлі офіційно заперечують скасування заходу, військові експерти та блогери повідомляють про згортання репетицій та страх перед «прильотами» в прямому ефірі.