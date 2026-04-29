Кремль вперше за роки війни змінить формат параду на 9 травня: у чому причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кремль вперше за роки війни змінить формат параду на 9 травня: у чому причина
Традиційна демонстрація танків, бронетехніки та іншого озброєння цього року скасована
Через «оперативну обстановку» Кремль скорочує головну військову демонстрацію

У Москві парад 9 травня вперше з початку повномасштабної війни проти України пройде без військової техніки. Про це повідомило Міноборони РФ, пояснивши рішення «поточною оперативною обстановкою», пише «Главком».

За офіційною інформацією, у параді візьмуть участь лише піші колони військових, зокрема курсанти та представники різних родів військ. Водночас традиційна демонстрація танків, бронетехніки та іншого озброєння цього року скасована.

Попри це, авіаційну частину вирішили залишити. Над Москвою мають пролетіти літаки пілотажних груп, а штурмовики Су-25, як і раніше, планують «розфарбувати небо» у кольори російського прапора.

Неофіційно ж у російських медіа та соцмережах припускають, що скорочення параду може бути пов’язане з ризиком атак безпілотників. Ознакою цього називають і те, що цього року не проводили звичних масштабних репетицій із перекриттям вулиць.

Крім того, у параді не братимуть участі учні суворовських і нахімовських училищ, а також кадетських корпусів.

Загалом формат святкувань у Росії продовжує змінюватися на тлі війни. У багатьох містах паради або скорочують, або проводять без техніки, а частину заходів, включно із салютами, взагалі скасовують. У прикордонних регіонах, які регулярно зазнають атак дронів, святкові події часто повністю відміняють.

Як повідомлялось, у Москві панує неофіційна паніка щодо проведення параду 9 травня. Поки в Кремлі офіційно заперечують скасування заходу, військові експерти та блогери повідомляють про згортання репетицій та страх перед «прильотами» в прямому ефірі.

Читайте також:

Читайте також

Нові санкції ЄС перекрили доступ російських танкерів до портів
20-й пакет санкцій ЄС вдарив по фінансах і експортних схемах РФ: подробиці
23 квiтня, 18:12
За словами полковника, виключно військовий сценарій завершення війни потребує колосальних ресурсів і часу
За яких умов можливе перемир’я: Герой України назвав єдиний сценарій
18 квiтня, 18:15
Бази були розгорнуті саме на об'єктах Міноборони РФ
РФ розгорнула три таємні бази: призначення об’єктів невідоме
17 квiтня, 12:23
У Швеції повідомили про спробу атаки на теплоелектростанцію
Росія дісталася до Швеції. Хакери атакували теплоелектростанцію
15 квiтня, 14:07
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні
Італія зупинила оборонну угоду з Ізраїлем
15 квiтня, 04:22
Координаційному штабу вдалося знайти в полоні 12 українців
У полоні РФ знайдено українців, доля яких була невідомою
11 квiтня, 16:48
Військовий бюджет Кремля не може повною мірою скористатися підвищеними цінами через тривалий вплив ударів українських дронів
Доходи РФ від нафти зросли до максимуму за час великої війни – Bloomberg
8 квiтня, 20:22
Ван Ї наголосив, що основним шляхом вирішення проблем судноплавства в Ормузькій протоці є якнайшвидше досягнення угоди про припинення вогню
РФ співпрацюватиме з Китаєм через ситуацію на Близькому Сході
5 квiтня, 21:48
Юрій Щербак та патріарх Філарет
Легендарний дипломат порівняв історичну роль покійного Патріарха Філарета з Іваном Мазепою
2 квiтня, 19:27

Кремль вперше за роки війни змінить формат параду на 9 травня: у чому причина
ЗМІ розсекретили розмову Трампа і короля Чарльза про Путіна
ЗМІ розсекретили розмову Трампа і короля Чарльза про Путіна
ЗМІ розсекретили розмову Трампа і короля Чарльза про Путіна
Росія висунула Україні низку ультиматумів для завершення війни
Росія висунула Україні низку ультиматумів для завершення війни
Допомога Україні застрягла у Пентагоні: хто гальмує процес – The Post
Допомога Україні застрягла у Пентагоні: хто гальмує процес – The Post
Рейтинг головної опонентки Трампа на виборах 2024 року різко зріс
Рейтинг головної опонентки Трампа на виборах 2024 року різко зріс
Скільки США вже витратили на війну з Іраном – підрахунки
Скільки США вже витратили на війну з Іраном – підрахунки

Новини

Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59
Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Вчора, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Вчора, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Вчора, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Вчора, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Вчора, 16:50

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
