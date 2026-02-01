Скасовано тисячі авіарейсів у США: яка причина

Регіон накрив потужний зимовий циклон

У Сполучених Штатах Америки масові перебої в авіасполученні через негоду. Скасовано вже понад дві тисячі авіарейсів у США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

США накрив потужний зимовий циклон зі снігопадами. Негода стрімко набрала сили в суботу, 31 січня, поблизу узбережжя Кароліни в Атлантичному океані. Сильний вітер та інтенсивні опади швидко переросли у сильну заметіль. Перші снігопади зафіксували ще напередодні у східних районах Теннессі, обох Каролінах та на півдні Вірджинії. У північно-східній частині Теннессі випало до 8 см снігу.

У суботу, 31 січня, скасовано понад дві тисячі авіарейсів.

Окрім снігопадів, у США фіксуються рекордно низькі температури. Так, у Маямі очікується похолодання до рівня, характерного для 1930-х років, а сила вітру може стати найвідчутнішою з 1920-х.

Синоптики прогнозують, що в неділю, 1 лютого, снігопад дещо вщухне, однак морози на сході США, ймовірно, утримаються впродовж усього наступного тижня.

Нагадаємо, що на півдні Сполучених Штатів посилюється гуманітарна та інфраструктурна криза після кількох днів потужного зимового шторму, який приніс сніг, ожеледь і нетипові для регіону мінусові температури. Тисячі людей застрягли на автошляхах, сотні тисяч домівок залишаються без електроенергії, а місцева влада попереджає про дефіцит їжі, ліків і палива.

Як повідомлялося, масштабна негода, що охопила значну частину Сполучених Штатів, призвела до трагічних наслідків. У восьми штатах, серед яких Техас, Теннессі та Нью-Йорк, зафіксовано щонайменше 12 смертей, спричинених штормами та аномальним холодом. Основною причиною летальних випадків стало переохолодження.

До слова, потужний зимовий шторм, що охопив східні та південні регіони США, призвів до масштабного інфраструктурного колапсу. Увечері 25 січня через обриви ліній електропередач понад мільйон споживачів залишилися без світла.