Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скасовано тисячі авіарейсів у США: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Скасовано тисячі авіарейсів у США: яка причина
У США фіксуються рекордно низькі температури та інтенсивні снігопади
скриншот відео AP

Регіон накрив потужний зимовий циклон

У Сполучених Штатах Америки масові перебої в авіасполученні через негоду. Скасовано вже понад дві тисячі авіарейсів у США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

США накрив потужний зимовий циклон зі снігопадами. Негода стрімко набрала сили в суботу, 31 січня, поблизу узбережжя Кароліни в Атлантичному океані. Сильний вітер та інтенсивні опади швидко переросли у сильну заметіль. Перші снігопади зафіксували ще напередодні у східних районах Теннессі, обох Каролінах та на півдні Вірджинії. У північно-східній частині Теннессі випало до 8 см снігу.

У суботу, 31 січня, скасовано понад дві тисячі авіарейсів.

Окрім снігопадів, у США фіксуються рекордно низькі температури. Так, у Маямі очікується похолодання до рівня, характерного для 1930-х років, а сила вітру може стати найвідчутнішою з 1920-х.

Синоптики прогнозують, що в неділю, 1 лютого, снігопад дещо вщухне, однак морози на сході США, ймовірно, утримаються впродовж усього наступного тижня.

Нагадаємо, що на півдні Сполучених Штатів посилюється гуманітарна та інфраструктурна криза після кількох днів потужного зимового шторму, який приніс сніг, ожеледь і нетипові для регіону мінусові температури. Тисячі людей застрягли на автошляхах, сотні тисяч домівок залишаються без електроенергії, а місцева влада попереджає про дефіцит їжі, ліків і палива.

Як повідомлялося, масштабна негода, що охопила значну частину Сполучених Штатів, призвела до трагічних наслідків. У восьми штатах, серед яких Техас, Теннессі та Нью-Йорк, зафіксовано щонайменше 12 смертей, спричинених штормами та аномальним холодом. Основною причиною летальних випадків стало переохолодження.

До слова, потужний зимовий шторм, що охопив східні та південні регіони США, призвів до масштабного інфраструктурного колапсу. Увечері 25 січня через обриви ліній електропередач понад мільйон споживачів залишилися без світла.

Читайте також:

Теги: США авіаперевезення снігопад зима

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держсекретар США наголосив, що тимчасова лідерка країни співпрацює зі Сполученими Штатами
США готові застосувати силу, аби змусити співпрацювати владу Венесуели – Рубіо
28 сiчня, 10:53
РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч
РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч
27 сiчня, 05:17
Дівчина з домашнім улюбленцем на Київському морі, січень 2026 року
Німецький фотограф показав зимові розваги на замерзлому Київському морі (фото)
26 сiчня, 13:02
На зображенні видно чоловіка, ймовірно, Дональда Трампа, який іде засніженим пейзажем разом із пінгвіном
«Пінгвінів немає у Гренландії». Білий дім зганьбився черговою світлиною з Трампом
24 сiчня, 05:58
Росія розкритикувала погрози США завдати удару по Ірану
Росія розкритикувала погрози США завдати удару по Ірану
14 сiчня, 01:35
У Конгрес США внесено законопроєкт про анексію Гренландії
У Конгрес США внесено законопроєкт про анексію Гренландії
12 сiчня, 22:49
Вивіска на честь Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер ICE на початку тижня, у Міннеаполісі, штат Міннесота
Протести у США: хвиля обурення через вбивство матері трьох дітей не вщухає
12 сiчня, 04:27
США через посередників передали попередження міністру внутрішніх справ Венесуели про можливі жорсткі наслідки у разі відмови від співпраці з Вашингтоном
Reuters: США погрожують чиновникам Венесуели у разі відмови співпрацювати
7 сiчня, 04:19
Сніг, за прогнозами синоптиків, йтиме до п'ятої години ранку понеділка, 5 січня
Україну накриває снігопад: на яких трасах ускладнено рух
4 сiчня, 17:32

Соціум

Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
Скасовано тисячі авіарейсів у США: яка причина
Скасовано тисячі авіарейсів у США: яка причина
Італія: через фреску янгола «з обличчям» прем'єрки Мелоні розпочато розслідування
Італія: через фреску янгола «з обличчям» прем'єрки Мелоні розпочато розслідування
Путін без смартфона і ШІ: як технофобія Кремля тягне Росію на дно – аналіз The Times
Путін без смартфона і ШІ: як технофобія Кремля тягне Росію на дно – аналіз The Times
У США сталася масштабна аварія: через густий туман зіткнулися майже 60 авто
У США сталася масштабна аварія: через густий туман зіткнулися майже 60 авто
Терорист Гіркін напророчив Путіну долю Мілошевича
Терорист Гіркін напророчив Путіну долю Мілошевича

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua