Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату: яку суму отримуватимуть працівники

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату: яку суму отримуватимуть працівники
Уряд ФРН реалізує наступний етап своєї політики в галузі мінімальної заробітної плати
фото із відкритих джерел

Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату праці до 14,60 євро за годину

Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату праці до 14,60 євро за годину. Рішення уряду буде реалізовано поетапно: з 1 січня 2026 року оплата праці підвищиться до 13,90 євро за годину, а ще за рік – до 14,50 євро. Нині мінімальна зарплата становить 12,82 євро на годину. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

За оцінками Німецького об'єднання профспілок (DGB), від цього виграє близько шести мільйонів працівників у Німеччині. Відповів уряд і на побоювання щодо можливого зростання інфляції: внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати ціни на окремі товари та послуги можуть помірно зрости, проте на «помітний вплив на загальний рівень цін в економіці» в уряді не очікують.

Таким чином уряд ФРН реалізує наступний етап своєї політики в галузі мінімальної заробітної плати – крок, який, за словами міністра праці Барбель Бас, «приносить більше справедливості та визнання тим, хто щодня забезпечує функціонування нашої країни».

Нагадаємо, найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa з метою економії скоротить кількість внутрішніх рейсів навесні. Проте кількість рейсів до хабів у Франкфурті-на-Майні та Мюнхені скоротиться приблизно на 50 на тиждень. У компанії пояснили такий захід високими податками та державними зборами.

Раніше глава ХСС та прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер дав велике інтерв'ю для Bild, в якому обговорив питання допомоги для українських біженців. Зьодер підкреслив, що Німеччина має виконати чітку домовленість щодо припинення надання державної допомоги для громадян України. За його словами, «це означає, що більше не буде ніякої державної допомоги для українських біженців».

До слова, лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер виступив з пропозицією обмежити вʼїзд до Німеччини молодих чоловіків з України. Політик закликає Європейський Союз вплинути на Київ для посилення правил виїзду.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз зарплата Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС планує власну платформу ШІ
Financial Times: ЄС скорочує залежність від США та Китаю у сфері ШІ
6 жовтня, 15:05
Юнак підшукував агентів в Україні, які мали здійснювати теракти за наказом російських спецслужб
СБУ затримала підлітка, який з Європи допомагав здійснювати теракти в Україні
6 жовтня, 10:32
Аеропорт Мюнхена тимчасово закрили через повідомлення про дрони, але нічого не було знайдено
Робота аеропорту Мюнхена знову була призупинена через невідомі дрони
20 жовтня, 03:46
Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради в Брюсселі
Саміт в Брюсселі: ЄС підтвердив підтримку України у 2026-2027 роках
24 жовтня, 03:59
Зеленський назвав можливий варіант вступу України до ЄС
Зеленський назвав можливий варіант вступу України до ЄС
6 жовтня, 16:07
Олівер Варгеї спеціалізувався на справах ЄС ще до вступу Угорщини в блок
ЄС створить групу для розслідування угорського шпіонажу
9 жовтня, 15:50
Деілька днів тому Трамп зазначив, що настав час для введення санкцій
Politico: Санкції Трампа можуть допомогти Європі остаточно позбутися російської нафти
26 жовтня, 01:46
Євросоюз залишається головним покупцем російського газу
ЄС залишається головним покупцем російського газу: хто платить Москві найбільше
27 жовтня, 13:42
ЄС та Україна також домовилися вивчати заходи, які допоможуть українським експортерам виходити на традиційні ринки в третіх країнах
ЄС та Україна оновили торговельну угоду: що змінилося
Вчора, 14:47

Економіка

Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату: яку суму отримуватимуть працівники
Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату: яку суму отримуватимуть працівники
«Лукойл» знайшов покупця для своїх міжнародних активів
«Лукойл» знайшов покупця для своїх міжнародних активів
TikTok змінює власника: Китай і США підписали історичну угоду
TikTok змінює власника: Китай і США підписали історичну угоду
Імпорт української пшениці та кукурудзи. Польща зробила нову заяву
Імпорт української пшениці та кукурудзи. Польща зробила нову заяву
Франція зафіксувала економічне диво
Франція зафіксувала економічне диво
Новий оборонний проєкт: Польща запускає виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів
Новий оборонний проєкт: Польща запускає виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua