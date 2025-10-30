Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату: яку суму отримуватимуть працівники

Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату праці до 14,60 євро за годину

Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату праці до 14,60 євро за годину. Рішення уряду буде реалізовано поетапно: з 1 січня 2026 року оплата праці підвищиться до 13,90 євро за годину, а ще за рік – до 14,50 євро. Нині мінімальна зарплата становить 12,82 євро на годину. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

За оцінками Німецького об'єднання профспілок (DGB), від цього виграє близько шести мільйонів працівників у Німеччині. Відповів уряд і на побоювання щодо можливого зростання інфляції: внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати ціни на окремі товари та послуги можуть помірно зрости, проте на «помітний вплив на загальний рівень цін в економіці» в уряді не очікують.

Таким чином уряд ФРН реалізує наступний етап своєї політики в галузі мінімальної заробітної плати – крок, який, за словами міністра праці Барбель Бас, «приносить більше справедливості та визнання тим, хто щодня забезпечує функціонування нашої країни».

Нагадаємо, найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa з метою економії скоротить кількість внутрішніх рейсів навесні. Проте кількість рейсів до хабів у Франкфурті-на-Майні та Мюнхені скоротиться приблизно на 50 на тиждень. У компанії пояснили такий захід високими податками та державними зборами.

Раніше глава ХСС та прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер дав велике інтерв'ю для Bild, в якому обговорив питання допомоги для українських біженців. Зьодер підкреслив, що Німеччина має виконати чітку домовленість щодо припинення надання державної допомоги для громадян України. За його словами, «це означає, що більше не буде ніякої державної допомоги для українських біженців».

До слова, лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер виступив з пропозицією обмежити вʼїзд до Німеччини молодих чоловіків з України. Політик закликає Європейський Союз вплинути на Київ для посилення правил виїзду.