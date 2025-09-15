Північна Корея заявила, що її ядерний статус незворотній

Представництво КНДР засудило заяви Сполучених Штатів щодо денуклеаризації, назвавши їх «анахронічними»

Постійне представництво Північної Кореї при ООН заявило, що статус країни як ядерної держави є незворотним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Положення КНДР як ядерної держави «назавжди закріплене у вищому і основному законі».

Представництво КНДР також засудило заяви Сполучених Штатів щодо денуклеаризації, назвавши їх «анахронічними». Як зазначає видання, це свідчить про повну відмову Північної Кореї від переговорів щодо відмови від ядерної зброї та її рішучість зберегти цей статус назавжди.

Раніше північнокорейський диктатор Кореї Кім Чен Ин засудив «ворожі» військові навчання Південної Кореї та США і закликав до «радикального розширення ядерного озброєння». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на держагенство КНДР.

Заява була зроблена під час візиту північнокорейського диктатора на есмінець «Чве Хен».

Кім Чен Ин наголосив, що «ситуація з безпекою нашої держави з кожним днем стає більш серйозною». На його думку, військові навчання США та Республіки Корея, які розпочалися 18 серпня, свідчать про їхній «ворожий та конфронтаційний намір».

Нагадаємо, Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин у листі до Володимира Путіна заявив, що відносини між їхніми країнами досягли «повного розквіту» і будуть міцнішати в майбутньому. Лист було опубліковано державним інформаційним агентством KCNA у зв'язку зі святкуванням 80-ї річниці визволення від японського колоніального панування, пише «Главком».

«80-річна історична, традиційна і загартована кров'ю солідарність між Північною Кореєю і Росією є основою, яка піднесла двосторонню дружбу до найміцнішого товариства – всеосяжного стратегічного партнерства», – написав Кім.

Російська делегація, до складу якої увійшов спікер Державної Думи РФ В'ячеслав Володін, наразі перебуває в Північній Кореї для участі у святкових заходах. Володін передав Кіму вітання від Путіна.

Відомо, що «Росгеологія» спільно з Іркутським національним дослідницьким технічним університетом запустить програму підвищення кваліфікації для фахівців з Північної Кореї. Курс орієнтований на підготовку геологів у галузі твердих корисних копалин. Проєкт реалізується за підтримки мінприроди РФ і федерального агентства з надрокористування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Перший заступник губернатора Іркутської області Роман Колесов зазначив, що участь фахівців КНДР у програмі може зміцнити співпрацю регіону з Пхеньяном. В рамках навчання слухачі відвідають об'єкти «Урангеологорозвідки» – найбільшої держкомпанії з пошуку урану.