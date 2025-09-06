Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ще одна країна заявила про наміри створити ядерну зброю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Ще одна країна заявила про наміри створити ядерну зброю
За часів військової диктатури у 1964–1985 роках Бразилія таємно розробляла ядерну зброю
фото з відкритих джерел

Бразильській владі, ймовірно, доведеться переглянути політику в сфері ядерних технологій

Бразилії може знадобитися ядерна зброя через міжнародну обстановку, що загострилася. Як інформує «Главком», про це заявив міністр гірничорудної промисловості та енергетики країни Олександрі Сільвейра. Його цитує Folha de S. Paulo.

За словами міністра, бразильській владі, ймовірно, доведеться переглянути політику в сфері ядерних технологій.

Міністр зауважив, що конституція країни дозволяє застосовувати ядерні технології виключно з мирною метою – для енергетики та медицини, але наголосив, що «якщо ситуація у світі продовжить розвиватися так, як зараз», ці обмеження треба буде зняти.

«Ми спостерігаємо дуже серйозні міжнародні потрясіння у світі, особливо останнім часом. Бразилія – гігантська країна, яка має 11% світових запасів прісної води, з тропічним кліматом, родючим ґрунтом і величезними мінеральними багатствами… У майбутньому нам також знадобляться ядерні технології для національної оборони», – заявив Олександрі Сільвейра.

Бразильський міністр додав, що вважає такий сценарій неминучим у довгостроковій перспективі.

«Світ, безперечно, рухається до сумної, але вірної необхідності розвивати оборонні інструменти», – констатував він.

За його словами, Бразилія має всі умови для цього: технології повного ядерного паливного циклу і один з найбільших у світі запасів урану.

«Ми повинні заздалегідь переосмислити, як використовувати цей потенціал, включаючи оборонні цілі», – підсумував Сільвейра.

За часів військової диктатури у 1964–1985 роках Бразилія таємно розробляла ядерну зброю. Ця програма діяла паралельно з цивільною з мирного використання атома.

Країна відмовилася від цієї ядерної програми 1990 року в рамках переходу до демократичної системи та міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Раніше Пентагон оцінив ядерний потенціал РФ та Китаю. Війна проти України не вплинула на ядерний потенціал Росії, який залишається майже повністю модернізованим. При цьому Китай стрімко нарощує свій ядерний арсенал. За останні два роки він додав до своїх стратегічних озброєнь майже такий самий обсяг, яким зараз володіє вся Велика Британія. 

Також відомо, що мільярди людей голодуватимуть протягом восьми років після потенційної глобальної ядерної війни. 

Читайте також:

Теги: ядерна зброя технології Бразилія обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай та Росія продовжують збільшувати свій ядерний потенціал
«Будують швидко». Пентагон оцінив ядерний потенціал РФ та Китаю
28 серпня, 08:58
Обмеження триватимуть з 05:38 до 11:00 24 серпня
У Києві 24 серпня припинить роботу одна з центральних станцій метро
23 серпня, 19:22
Центр Києва буде перекрито
У центрі Києва діятиме обмеження руху: причина
21 серпня, 22:51
«Орєшнік» та «Буревєстник» не були протестовані росіянами
«Орєшнік» і «Буревєстник»: чому росіяни нічого не запустили
15 серпня, 17:07
У дітей з вересня почнеться новий курс
З 1 вересня учні в школах вчитимуться енергоощадності: подробиці від МОН
14 серпня, 12:36
Надлишок нафти поб'є рекорди 2020 року
Чому ціни на нафту можуть впасти наступного року: аналіз IEA
14 серпня, 09:13
Майорка запроваджує жорсткі правила для туристів
Штраф до €600 за одне порушення. Майорка змінює правила для туристів
13 серпня, 18:45
Вчені з космосу вивчають ліс крізь радіохвилі
Супутники фіксують різкі зміни у лісах Землі
9 серпня, 02:00
Виробник M&M's має проблеми із виробництвом какао
Виробник M&M's скористається генною інженерією, щоб забезпечити постачання какао
7 серпня, 09:31

Соціум

Ще одна країна заявила про наміри створити ядерну зброю
Ще одна країна заявила про наміри створити ядерну зброю
Експосол США у Росії назвав найбільший страх Путіна
Експосол США у Росії назвав найбільший страх Путіна
Таліби заборонили рятувати жінок під час землетрусу в Афганістані
Таліби заборонили рятувати жінок під час землетрусу в Афганістані
Розвідка повідомила, як Кремль ідеологічно обробляє дітей
Розвідка повідомила, як Кремль ідеологічно обробляє дітей
У США вбито 23-річну українську біженку: напад зафіксували камери (відео)
У США вбито 23-річну українську біженку: напад зафіксували камери (відео)
Ізраїль закликає палестинців залишити Газу
Ізраїль закликає палестинців залишити Газу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
7836
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
3184
Нацбанк оштрафував фінустанову власника «Сільпо» на 16 млн грн
2515
На посольстві Данії у Києві приспущено прапори
1982
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua