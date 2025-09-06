Ще одна країна заявила про наміри створити ядерну зброю

Бразильській владі, ймовірно, доведеться переглянути політику в сфері ядерних технологій

Бразилії може знадобитися ядерна зброя через міжнародну обстановку, що загострилася. Як інформує «Главком», про це заявив міністр гірничорудної промисловості та енергетики країни Олександрі Сільвейра. Його цитує Folha de S. Paulo.

За словами міністра, бразильській владі, ймовірно, доведеться переглянути політику в сфері ядерних технологій.

Міністр зауважив, що конституція країни дозволяє застосовувати ядерні технології виключно з мирною метою – для енергетики та медицини, але наголосив, що «якщо ситуація у світі продовжить розвиватися так, як зараз», ці обмеження треба буде зняти.

«Ми спостерігаємо дуже серйозні міжнародні потрясіння у світі, особливо останнім часом. Бразилія – гігантська країна, яка має 11% світових запасів прісної води, з тропічним кліматом, родючим ґрунтом і величезними мінеральними багатствами… У майбутньому нам також знадобляться ядерні технології для національної оборони», – заявив Олександрі Сільвейра.

Бразильський міністр додав, що вважає такий сценарій неминучим у довгостроковій перспективі.

«Світ, безперечно, рухається до сумної, але вірної необхідності розвивати оборонні інструменти», – констатував він.

За його словами, Бразилія має всі умови для цього: технології повного ядерного паливного циклу і один з найбільших у світі запасів урану.

«Ми повинні заздалегідь переосмислити, як використовувати цей потенціал, включаючи оборонні цілі», – підсумував Сільвейра.

За часів військової диктатури у 1964–1985 роках Бразилія таємно розробляла ядерну зброю. Ця програма діяла паралельно з цивільною з мирного використання атома.

Країна відмовилася від цієї ядерної програми 1990 року в рамках переходу до демократичної системи та міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Раніше Пентагон оцінив ядерний потенціал РФ та Китаю. Війна проти України не вплинула на ядерний потенціал Росії, який залишається майже повністю модернізованим. При цьому Китай стрімко нарощує свій ядерний арсенал. За останні два роки він додав до своїх стратегічних озброєнь майже такий самий обсяг, яким зараз володіє вся Велика Британія.

Також відомо, що мільярди людей голодуватимуть протягом восьми років після потенційної глобальної ядерної війни.