Землетрус у Туреччині: кількість жертв перевищила 7 тис. осіб

Кількість жертв внаслідок стихійного лиха в Туреччині та Сирії невпинно зростає

Внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії загинули вже 7266 осіб. Про це повідомляє видання The Guardian.

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За словами міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджи, в його країні загинуло 5434 людини. На території ж сусідньої Сирії відомо про 1832 жертви.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

Зазначається, що двох громадян України, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, врятували з-під завалів будинку.