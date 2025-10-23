Через удар по залізниці на Сумщині затримуються деякі потяги: перелік

Рух потягів №144 Рахів – Суми та №787 Терещенська – Київ призупинено до поліпшення безпекової ситуації

Унаслідок чергового обстрілу пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. На окремих ділянках Сумщини відсутня напруга в контактній мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

До поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів №144 Рахів – Суми та №787 Терещенська – Київ. Час затримки буде повідомлено додатково. Також приміський поїзд №6888 Суми — Лебединська затримується на відправлення на невизначений час. Рух буде відновлено, щойно це дозволятиме ситуація.

Крім того, внесено зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми – Тростянець-Смородине (замість Ворожба – Тростянець-Смородине). У регіоні застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками.

«Щодо ситуації на Дніпропетровщині та Харківщині: через підвищену небезпеку та відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уночі ворог атакував ударними безпілотниками залізничну станцію у Сумській громаді. Внаслідок удару постраждали двоє працівників залізниці.

До слова, атаки на залізничну інфраструктуру України почастішали, а російські дрони Shahed завдають ударів із високою точністю, загрожуючи комерційним та військовим перевезенням.

З середини літа 2025 року Росія активізувала атаки на залізничну інфраструктуру України, використовуючи безпілотники «Шахед». За словами очільника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, удари по локомотивах і підстанціях спрямовані на паніку серед пасажирів та шкоду економіці, а не на військові вантажі. Модернізовані дрони дозволяють РФ точково уражати цивільну інфраструктуру, підвищуючи ефективність атак.