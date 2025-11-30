Головна Країна Суспільство
Як має закінчитися війна? Залужний опублікував свій сценарій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Як має закінчитися війна? Залужний опублікував свій сценарій
Перемога для України означає розпад Російської імперії, а поразка – повну окупацію України та її розпад
фото: АрміяInform

Залужний додав, що Україна повинна зберігати національну стійкість і прагнути до забезпечення національної безпеки

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний в ексклюзивній колонці для LIGA.net поділився своїм баченням того, як може завершитися війна, пише «Главком».

Залужний підкреслив, що завершення війни, особливо війни на виснаження, не може бути визначене лише за допомогою чергових інформаційних приводів чи зовнішнього тиску. За його словами, це питання залежить від сукупності досягнень і втрат на військовому, економічному та політичному фронтах.

«Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої, як це було під час Другої світової війни. Переважна більшість воєн завершується або взаємною поразкою, або кожна сторона вважає себе переможцем», – зазначив Залужний.

Він також наголосив, що перемога для України означає розпад Російської імперії, а поразка – повну окупацію України та її розпад. «Все решта – це просто продовження війни», – додав він.

Залужний визнав можливість довгострокового припинення війни, вважаючи, що це є типовим варіантом для багатьох історичних конфліктів. Він також зазначив, що навіть у випадку довготривалого миру Україна зможе використати цей час для політичних змін, глибоких реформ, економічного зростання та повернення громадян.

На його думку, довгостроковий мир може сприяти формуванню безпечної держави через інновації та технології, а також сприяти боротьбі з корупцією та створенню справедливого судочинства. Залужний додав, що Україна повинна зберігати національну стійкість і прагнути до забезпечення національної безпеки навіть у контексті майбутньої військової загрози.

«Мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на відновлення, розвиток і стабільність», – резюмував Залужний.

Також Валерій Залужний озвучив свою думку про мирну угоду з Росією. За словами Залужного, швидка угода не принесе Україні справжнього та довготривалого миру.

