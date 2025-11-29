Генерал Залужний дав оцінку «швидкій» мирній угоді

Залужний прогнозує, що війна продовжуватиметься не лише на військовому, а й на політичному та економічному фронтах

«Україна є у надскладному положенні, де за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка і втрата незалежності», – Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний озвучив свою думку для LIGA.net про мирну угоду з Росією, передає «Главком».

За словами Залужного, швидка угода не принесе Україні справжнього та довготривалого миру.

«Україна є у надскладному положенні, де за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка і втрата незалежності. Проте як показав час, і його досягти не вдалося», – сказав він.

Залужний підкреслює, що перемога для України означає розпад Російської імперії, а поразка – повну окупацію. Він також зазначає, що станом на кінець 2025 року війна дедалі більше набуває характеру світової.

Ексголовком зазначає, що мир без довгострокових гарантій безпеки для України, таких як вступ до НАТО або розміщення ядерної зброї, неможливий. Він також вказує, що ситуація на політичному фронті Росії ускладнює можливість швидкого мирного вирішення.

Залужний прогнозує, що війна продовжуватиметься не лише на військовому, а й на політичному та економічному фронтах.

Нагадаємо, США передали Росії параметри мирного плану президента США Дональда Трампа, узгодженого з українською стороною на переговорах у Женеві.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін на пресконференції заявив, що нібито план США щодо України може бути покладений в основу майбутніх домовленостей. Однак він стверджує, що бойові дії припиняться одразу після того, як українські війська покинуть свої позиції та фактично здадуть окупантам території.

До слова, екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що президент України Володимир Зеленський не буде підписувати жодного документа, який передбачає відмову від будь-якої частини української території.

Як повідомлялось, керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера.

За словами президента України Володимира Зеленського, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим. Зеленський наголосив, що українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

Варто зазначити, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.