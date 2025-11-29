Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Генерал Залужний дав оцінку «швидкій» мирній угоді

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Генерал Залужний дав оцінку «швидкій» мирній угоді
Залужний прогнозує, що війна продовжуватиметься не лише на військовому, а й на політичному та економічному фронтах
фото: АР

«Україна є у надскладному положенні, де за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка і втрата незалежності», –  Залужний 

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний озвучив свою думку для LIGA.net про мирну угоду з Росією, передає «Главком».

За словами Залужного, швидка угода не принесе Україні справжнього та довготривалого миру.

«Україна є у надскладному положенні, де за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка і втрата незалежності. Проте як показав час, і його досягти не вдалося», – сказав він.

Залужний підкреслює, що перемога для України означає розпад Російської імперії, а поразка – повну окупацію. Він також зазначає, що станом на кінець 2025 року війна дедалі більше набуває характеру світової.

Ексголовком зазначає, що мир без довгострокових гарантій безпеки для України, таких як вступ до НАТО або розміщення ядерної зброї, неможливий. Він також вказує, що ситуація на політичному фронті Росії ускладнює можливість швидкого мирного вирішення.

Залужний прогнозує, що війна продовжуватиметься не лише на військовому, а й на політичному та економічному фронтах.

Нагадаємо, США передали Росії параметри мирного плану президента США Дональда Трампа, узгодженого з українською стороною на переговорах у Женеві.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін на пресконференції заявив, що нібито план США щодо України може бути покладений в основу майбутніх домовленостей. Однак він стверджує, що бойові дії припиняться одразу після того, як українські війська покинуть свої позиції та фактично здадуть окупантам території.

До слова, екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що президент України Володимир Зеленський не буде підписувати жодного документа, який передбачає відмову від будь-якої частини української території.

Як повідомлялось, керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера. 

За словами президента України Володимира Зеленського, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим. Зеленський наголосив, що українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

Варто зазначити, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

Теги: Валерій Залужний перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи підпише Україна угоду Трампа?
Чи підпише Україна угоду Трампа?
21 листопада, 11:00
Основними положеннями цього плану є безпека та політика, території, військові питання, економіка, енергетика, відбудова, гуманітарні питання, вибори, гарантії безпеки, реінтеграція Росії у міжнародну політику
Нардеп розкрив пункти можливого «мирного плану» США щодо російсько-української війни
20 листопада, 22:31
Журналісти не повідомили, які саме пункти було вилучено з мирного плану після переговорів
Американський план завершення війни значно скоротився після переговорів у Женеві – FT
24 листопада, 17:43
До початку повномасштабного вторгнення чисельність української армії складала понад 250 тис. осіб
Україна погодилася обмежити армію до 800 тис. осіб – FT
25 листопада, 16:11
США та Україна близькі до укладання мирної угоди – Трамп
США та Україна близькі до укладання мирної угоди – Трамп
25 листопада, 19:58
Політик стверджує, що початкова угода з 28 пунктів є «абсолютно нормальним стартом для перемовин»
«Ідеального документа не буде». Нардеп Гончаренко пояснив, чому вимагає прийняти нинішній «мирний план»
27 листопада, 09:05
Американський лідер зробив заяву про мирний план для України
Трамп підтвердив дедлайн для України щодо мирного плану
21 листопада, 18:19
Путін зробив заяву про мирний план США для України
Путін підтвердив, що отримав американський план миру
21 листопада, 19:53
Зеленський незабаром може зустрітися з Трампом
Умєров анонсував візит Зеленського до США для фінальних домовленостей із Трампом
25 листопада, 11:19

Суспільство

30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Генерал Залужний дав оцінку «швидкій» мирній угоді
Генерал Залужний дав оцінку «швидкій» мирній угоді
Яке релігійне свято відзначається 30 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 листопада 2025: традиції та молитва
День Андрія 2025: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання
День Андрія 2025: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання
На Миколаївщині чоловік зводить будинок-писанку
На Миколаївщині чоловік зводить будинок-писанку
Чоловік отримав повістку, але військові частини відмовлялись брати його на службу: яка причина
Чоловік отримав повістку, але військові частини відмовлялись брати його на службу: яка причина

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua