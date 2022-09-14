Лікарі РФ підробляють діагнози, аби швидше повертати поранених на передову – розвідка

Пораненим в шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції

Через катастрофічну нестачу особового складу, в підрозділах, які беруть участь у війні проти України, командуванням окупаційними військами вирішило суттєво скоротити час на реабілітацію військових після поранень та контузій. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Пораненим в шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції та пропонують повернутись на війну до України. Лікарям «рекомендують» надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки по закінченню війни або за прямим дозволом командира пораненого.

«Відомий випадок, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії, військовослужбовця за три дні виписали із шпиталю. Офіційний діагноз – «отит». Надано рекомендацію не застуджувати вухо. При цьому, відмовлено в операційному втручанні, – йдеться у повідомленні.

Розвідка також повідомляє, що наразі окупанти намагаються посилити своє угруповання під тимчасово окупованим Херсоном за рахунок «наявних резервів». Для цього планується передислокування чотирьох батальйонів так званих «кадирівців». Але наразі ці підрозділи значно недоукомплектовано. Більшість особового складу – не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія Путіна почала сипатися. Розвідка назвала головні проблеми військових РФ.