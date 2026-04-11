Посол розповів, як українці долають мовний бар’єр в Естонії

В Естонії немає масової втоми від українських біженців, а питання інтеграції значною мірою залежить від поведінки самих українців. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Естонії Володимир Боєчко.

«Якихось нарікань, з яких можна було б зробити висновок, що тут втомилися від українців, немає. Звісно, як і в інших країнах, бувають різні поодинокі випадки та інциденти, але їх не можна узагальнювати», – наголосив Боєчко.

За словами дипломата, важливу роль відіграє готовність українців дотримуватися правил країни проживання та інтегруватися в місцеве середовище.

«Багато залежить від української ментальності: ми все-таки більш гнучко ставимося до правил країни, де проживаємо, на відміну від тих же росіян. Я не чув, щоб десь в Італії чи Польщі, де проживає багато наших співвітчизників, були створені якісь виключно україномовні квартали. Естонці бачать, що українці – адекватні і поводять себе нормально. Принаймні місцеву мову намагаються вчити на якомусь базовому рівні», – зазначив посол.

Щодо мовного бар’єра, то на початковому етапі багато українців спілкуються російською, однак естонці ставляться до цього з розумінням. Значно полегшують комунікацію сучасні технології, зокрема мобільні перекладачі.

«Я, власне, ними і користуюся, бо, на жаль, ще не вивчив естонську мову до достатнього рівня», – зізнався Володимир Боєчко.

Він також звернув увагу на особливості мовної ситуації в самій Естонії. Через історичні обставини частина населення не володіє російською мовою, а інші – естонською, що пояснюється існуванням двох паралельних освітніх систем у радянський період.

Нагадаємо, естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні.

До слова, Естонія офіційно приєдналася до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Йдеться про розширену часткову угоду щодо створення керівного комітету спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.