Бракує понад мільйон квартир: у Німеччині посилюється житлова криза

Житлова криза в Німеччині виявилася значно серйознішою, ніж вважалося раніше

За даними нового дослідження Інституту Пестеля, в одній тільки Західній Німеччині зараз не вистачає близько 1,2 млн квартир. Ще рік тому Німецька спілка орендарів оцінювала дефіцит житла у 910 тис. – і це по всій країні. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Головний економіст Інституту Пестеля Маттіас Гюнтер констатував, що ситуація загострюється. За його словами, брак житла вже позначається на ринку праці: компанії важко знаходять співробітників, а багато німців відмовляються від зміни роботи, тому що просто не можуть дозволити собі переїзд в інше місто.

Особливо гостра проблема в Мюнхені, де, за даними Федерального інституту містобудування, не вистачає 74 квартири на кожні 10 тис. жителів – майже вдвічі більше, ніж у середньому у країні. Після Мюнхеном йдуть Берлін, Франкфурт і Гамбург. При цьому у східній частині Німеччини оренда залишається відносно стабільною, за винятком великих міст на кшталт Лейпцигу та Дрездена.

Експерти закликають до «повної переорієнтації» житлової політики: без масштабного держфінансування не лише соціального, а й звичайного орендного житла кризу не подолати. За даними галузі, кількість нових будівельних проектів з кінця 2022 року скоротилася на 85%, а високі ставки та зростання цін на будматеріали продовжують паралізувати ринок.

Раніше «Главком» писав, про особливості оренди житла у Німеччині у 2025 році. Українцям, що орендують або купили житло у Німеччині, варто звернути особливу увагу на закон про опалення, якщо вони думають про заміну існуючих систем на нові, більш економічні.

