Бракує понад мільйон квартир: у Німеччині посилюється житлова криза

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
Бракує понад мільйон квартир: у Німеччині посилюється житлова криза
Мешканці ФРН відчувають житлову кризу
Житлова криза в Німеччині виявилася значно серйознішою, ніж вважалося раніше

За даними нового дослідження Інституту Пестеля, в одній тільки Західній Німеччині зараз не вистачає близько 1,2 млн квартир. Ще рік тому Німецька спілка орендарів оцінювала дефіцит житла у 910 тис. – і це по всій країні. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Головний економіст Інституту Пестеля Маттіас Гюнтер констатував, що ситуація загострюється. За його словами, брак житла вже позначається на ринку праці: компанії важко знаходять співробітників, а багато німців відмовляються від зміни роботи, тому що просто не можуть дозволити собі переїзд в інше місто.

Особливо гостра проблема в Мюнхені, де, за даними Федерального інституту містобудування, не вистачає 74 квартири на кожні 10 тис. жителів – майже вдвічі більше, ніж у середньому у країні. Після Мюнхеном йдуть Берлін, Франкфурт і Гамбург. При цьому у східній частині Німеччини оренда залишається відносно стабільною, за винятком великих міст на кшталт Лейпцигу та Дрездена.

Експерти закликають до «повної переорієнтації» житлової політики: без масштабного держфінансування не лише соціального, а й звичайного орендного житла кризу не подолати. За даними галузі, кількість нових будівельних проектів з кінця 2022 року скоротилася на 85%, а високі ставки та зростання цін на будматеріали продовжують паралізувати ринок.

Раніше «Главком» писав, про особливості оренди житла у Німеччині у 2025 році. Українцям, що орендують або купили житло у Німеччині, варто звернути особливу увагу на закон про опалення, якщо вони думають про заміну існуючих систем на нові, більш економічні. 

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив готовність підтримати бойкот Євробачення 2026 року, якщо Європейський мовний союз виключить Ізраїль із конкурсу через конфлікт у Газі. Політик назвав навіть обговорення такого кроку «скандалом». 

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дрони над німецькими аеропортами поки що «не становили жодної конкретної загрози». За його словами, збройні сили не будуть збивати безпілотники скрізь, де б вони не з’явилися. 

