Шахрай «поховав» матір, аби виманити гроші у співмешканки

Чоловік вигадав смертельну хворобу матері, а потім її смерть заради грошей

Зловмисник вигадав смертельну хворобу родички та протягом п’яти місяців брав у борг гроші начебто на її лікування у своєї дівчини. Згодом, він повідомив про смерть жінки та попросив гроші на похорони, а коли їх отримав, то вкрав у потерпілої ще й техніку, після чого втік до іншої області. Про це повідомляє «Главком» із посилання на поліцію Києва.

Повідомляється, що до Голосіївського управління поліції звернулась 23-річна місцева мешканка із заявою про шахрайство та крадіжку. Вона повідомила, що її колишній співмешканець взяв у неї в борг близько 160 тис. грн на лікування та похорони матері, які не повернув, а також вкрав у неї фотоапарат та дві пари навушників.

Правоохоронці розшукали 26-річного фігуранта на території Херсонської області. Як з’ясувалося, він вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та шахрайство. Встановлено, що ділок вигадав смертельну хворобу матері, а потім її смерть заради грошей.

Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили ділку про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві викрили та судитимуть групу шахраїв, які організували злочинну схему, щоб заволодіти трикімнатною квартирою померлої жінки. Задля цього вони підробили документи, «видавши заміж» померлу киянку за одного зі зловмисників. Слідство встановлено, що після смерті 51-річної мешканки столиці її трикімнатна квартира у Солом’янському районі мала перейти у власність громади як відумерла спадщина.