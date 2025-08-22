Головна Світ Соціум
Атака дронів паралізувала рух десятки потягів у Воронезькій області

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Затримано понад 70 поїздів через зміни в русі

У Воронезькій області паралізовано рух поїздів через атаку дронів. Як повідомляє The Moscow Times, затримано понад 70 поїздів, передає «Главком».

Повідомляється, що в цьому регіоні пошкоджено контактну мережу, що спричинило серйозні збої в русі поїздів. Наразі затримується 71 поїзд далекого сполучення, максимальна затримка становить п’ять з половиною годин.

Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня Воронезьку область Росії атакували безпілотники. Унаслідок падіння дронів без електрики залишаються кілька сіл. 

За даними губернатора, в результаті падіння безпілотника пошкоджено об'єкт енергетики. 

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. За повідомленням місцевих каналів, під ударом опинився Новошахтинський НПЗ.

Також ми писали, що у ніч на 17 серпня безпілотники атакували Воронезьку область у Росії.

Зазначається, що безпілотники атакували залізничну станцію «Лиски» у Воронезькій області. Вона вважається одним із найбільших залізничних вузлів Південно-Східної залізниці РФ.

