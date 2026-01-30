Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ексміністр попередив про критичну ситуацію з енергообладнанням і закликав владу думати про наступну зиму

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ексміністр попередив про критичну ситуацію з енергообладнанням і закликав владу думати про наступну зиму
Охтирську ТЕЦ розбили окупанти
фото: ДСНС

«Неможливо буде відновити до наступної зими ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, якщо ми не замовимо обладнання вже зараз»

Колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков заявив, що, попри збереження цілісності енергосистеми, Україна перебуває у критичній ситуації через гострий дефіцит енергообладнання та фінансування для його відновлення. Про це він зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Енергосистема лишається цілісною, вона працює, але оці перетоки значно зменшені і їх недостатньо. По мірі ж того, як будуть відновлювати підстанції, лінії і так далі, ситуація буде покращуватися. Якщо не будуть пошкоджені підстанції, які забезпечують видачу з наших атомних станцій, плюс буде надходити імпорт, її можна стабілізувати», – сказав фахівець.

Плачков підкреслив, що наразі енергетикам бракує, перш за все, обладнання – трансформаторів тощо. «Хоча про це майже не кажуть. Якщо і кажуть, то не дуже голосно. Всі ж знають, чим Міністерство енергетики займалося останні декілька років замість того, аби купувати обладнання. Ми сподівались тільки на те, що нам подарували інші. Вже вивезли зі складів десь 60 тис. т енергетичного обладнання на заміну пошкодженому, а пошкоджено було, думаю, сотні тисяч тонн», – додав він.

Також Плачков наголосив, що для відновлення енергосистеми критично бракує фінансових ресурсів. За його словами, необхідно залучати кошти під державні гарантії, а закупівлю обладнання має здійснювати Держрезерв у централізованому порядку. Ексміністр підкреслив, що замовлення великогабаритного устаткування – зокрема трансформаторів, елементів турбін і котлів – у європейських виробників потрібно розпочинати вже зараз.

«Є заводи в Чехії, які можуть таке обладнання виготовляти, є Siemens, ABB, Schneider Electric. Є виробництво в Південній Кореї. І приступати до цього треба вже зараз, бо таке устаткування не можна виробити за місяць-два. Тому зараз треба максимально зосередитися на тому, щоб стабілізувати ситуацію, і думати про літо і наступну зиму. Просто неможливо буде відновити до наступної зими ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, якщо ми не замовимо обладнання вже зараз», – сказав колишній міністр палива та енергетики.

Іван Плачков підсумував: «Те, що буде за тиждень-два-три, залежить від двох факторів. Перший – наскільки енергетики будуть забезпечені всім необхідним. І другий – посилення протиповітряної оборони тих об'єктів, які залишились. Жодні захисні споруди, «черепахи» і так далі ситуацію не виправлять. Це просто неможливо».

До слова, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков повідомив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України. 

Читайте також:

Теги: Іван Плачков енергетика Міненерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через борги енергоринок втрачає інвестиції в нові потужності – експерт
Через борги енергоринок втрачає інвестиції в нові потужності – експерт
Вчора, 11:04
Роботі енергетиків заважають погодні умови
Київ незабаром повернеться до графіків відключення світла – КМВА
27 сiчня, 20:36
Ключовим кроком для зупинення накопичення нових боргів Прокіп вважає радикальний перегляд переліку захищених споживачів
Без перегляду захищених споживачів борги на енергоринку не зникнуть – експерт
23 сiчня, 17:01
На Донеччині окупована Старобешівська ТЕС опинилася під ударом
На Донеччині окупована Старобешівська ТЕС опинилася під ударом
22 сiчня, 02:50
Зеленський: Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму
Майже 60% столиці – без електрики – Зеленський
21 сiчня, 13:45
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
17 сiчня, 13:06
Кошти підуть на ремонт, відновлення, захист і виробництво енергії
Британія виділяє десятки мільйонів фунтів на відновлення української енергосистеми
16 сiчня, 06:37
Після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація
У Запорізькій області відновлено електропостачання
8 сiчня, 08:31
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини
У новорічну ніч окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини
1 сiчня, 01:26

Суспільство

Ексміністр попередив про критичну ситуацію з енергообладнанням і закликав владу думати про наступну зиму
Ексміністр попередив про критичну ситуацію з енергообладнанням і закликав владу думати про наступну зиму
«Людей без світла ми не залишимо». Журналісти показали один день роботи енергетиків ДТЕК
«Людей без світла ми не залишимо». Журналісти показали один день роботи енергетиків ДТЕК
«Україна експортує світло». «Укренерго» прокоментувало маніпуляції в мережі
«Україна експортує світло». «Укренерго» прокоментувало маніпуляції в мережі
Скільки електроенергетики пошкоджено? Ексміністр Плачков оцінив ситуацію
Скільки електроенергетики пошкоджено? Ексміністр Плачков оцінив ситуацію
У Дніпрі величезна бурулька ледь не призвела до трагедії
У Дніпрі величезна бурулька ледь не призвела до трагедії
Вдарять морози до -28°. Якою буде погода на вихідні
Вдарять морози до -28°. Якою буде погода на вихідні

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua