Ексміністр попередив про критичну ситуацію з енергообладнанням і закликав владу думати про наступну зиму

«Неможливо буде відновити до наступної зими ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, якщо ми не замовимо обладнання вже зараз»

Колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков заявив, що, попри збереження цілісності енергосистеми, Україна перебуває у критичній ситуації через гострий дефіцит енергообладнання та фінансування для його відновлення. Про це він зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Енергосистема лишається цілісною, вона працює, але оці перетоки значно зменшені і їх недостатньо. По мірі ж того, як будуть відновлювати підстанції, лінії і так далі, ситуація буде покращуватися. Якщо не будуть пошкоджені підстанції, які забезпечують видачу з наших атомних станцій, плюс буде надходити імпорт, її можна стабілізувати», – сказав фахівець.

Плачков підкреслив, що наразі енергетикам бракує, перш за все, обладнання – трансформаторів тощо. «Хоча про це майже не кажуть. Якщо і кажуть, то не дуже голосно. Всі ж знають, чим Міністерство енергетики займалося останні декілька років замість того, аби купувати обладнання. Ми сподівались тільки на те, що нам подарували інші. Вже вивезли зі складів десь 60 тис. т енергетичного обладнання на заміну пошкодженому, а пошкоджено було, думаю, сотні тисяч тонн», – додав він.

Також Плачков наголосив, що для відновлення енергосистеми критично бракує фінансових ресурсів. За його словами, необхідно залучати кошти під державні гарантії, а закупівлю обладнання має здійснювати Держрезерв у централізованому порядку. Ексміністр підкреслив, що замовлення великогабаритного устаткування – зокрема трансформаторів, елементів турбін і котлів – у європейських виробників потрібно розпочинати вже зараз.

«Є заводи в Чехії, які можуть таке обладнання виготовляти, є Siemens, ABB, Schneider Electric. Є виробництво в Південній Кореї. І приступати до цього треба вже зараз, бо таке устаткування не можна виробити за місяць-два. Тому зараз треба максимально зосередитися на тому, щоб стабілізувати ситуацію, і думати про літо і наступну зиму. Просто неможливо буде відновити до наступної зими ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, якщо ми не замовимо обладнання вже зараз», – сказав колишній міністр палива та енергетики.

Іван Плачков підсумував: «Те, що буде за тиждень-два-три, залежить від двох факторів. Перший – наскільки енергетики будуть забезпечені всім необхідним. І другий – посилення протиповітряної оборони тих об'єктів, які залишились. Жодні захисні споруди, «черепахи» і так далі ситуацію не виправлять. Це просто неможливо».

До слова, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков повідомив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України.