Резніков у день народження Путіна звернувся до російських військових

Сьогодні російський диктатор відзначає 70-й день народження

Міністр оборони України Олексій Резніков у день народження російського диктатора Володимира Путіна заявив, що з ним переговори не вестимуться. Український міністр російською мовою звернувся до військовослужбовців РФ та закликав їх «врятувати Росію від трагедії».

«З людиною, яка поки що очолює Росію, ніхто вже не говоритиме. Про це чітко сказав президент України. Хто представить Росію на можливих переговорах у майбутньому? Я вам скажу. Ті, хто вас уже обдурив. І готується зробити винними. Тому що, або вони – або ви. І ви знаєте, що це правда», – сказав міністр у своєму відеозверненні.

Резніков наголосив, що російське командування відправило своїх військових в Україну «на вірну смерть».

«Де ваш десант? Ви знаєте. Там же де і ваша морська піхота. На цвинтарях. У Костромі. Пскові. Рязані. Ульяновську. Калінінграді. Улан-Уде. Тулі, Новоросійську та інших містах. Ваші десантники зараз гинуть на правому березі Дніпра. Вони знають свою справу. Але хтось у Кремлі вирішив відправити їх на вірну смерть. Чому так відбувається? Все дуже просто. Вас обдурили та зрадили. Вам обіцяли легку прогулянку. А відправили на пастку. Ви платите кров'ю за чиїсь фантазії та хибні цілі», – сказав він.

Резніков заявив російським військовослужбовцям, що їх «відправили помирати не за добру справу», і тому їхній президент «ховається в бункері, а не тримає удар поруч».

«Він боїться вашого прозріння, презирства та вашого справедливого гніву», – припустив міністр оборони України.

Міністр також нагадав, що Путін, на відміну від українського президента, не відвідує своїх солдатів на передовій.

«Президент України Володимир Зеленський відвідує фронт. Чи то Лисичанськ під ударами, чи звільнений Ізюм. Я сам неодноразово вручав нагороди та бойову зброю найкращим воїнам прямо в окопах. Це честь для мене. Наш президент – зі своєю армією. Де ваш?» – сказав він.

Резніков зазначив, що країни НАТО постачають Україні зброю, але б'ють росіян цією зброєю українські воїни. Він також заявив, що у московських чиновників та політиків, які відправили своїх громадян на війну, «гроші та майно перебувають у країнах НАТО, які постачають нам зброю».

«Їхні сім'ї в країнах НАТО. Зовсім недавно вони чудово себе почували у Лондоні та Вашингтоні. Їм триста років не потрібен Лиман, Попасна чи Каховка. Вони навіть не знають, де це», – сказав Резніков.

Міністр закликав російських військовослужбовців врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження, а також пообіцяв «безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, у Кремлі заявляють, що збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією, або зміни влади в Україні.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий вести переговори з українською стороною. Він закликав Україну припинити вогонь.