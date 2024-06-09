Ворог планує готувати офіцерів служби РЕБ на окупованих територіях

Цивільні виші на окупованих територіях готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта

Навчати офіцерів будуть за скороченою програмою

Російська влада збирається відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, йдеться про цивільні виші, які готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта. Окупаційна влада пообіцяла начальству із Кремля створити ці кафедри «з дня на день».

За даними ЦНС, очікується, що навчати офіцерів будуть за скороченою програмою. Водночас особам, які закінчили курс обіцяють хороші посади за контрактом.

«Відомо також, що тепер у вишах на територіях, які окупували путінські війська, запровадять обов’язкові предмети з управління БПЛА», – пише Центр нацспротиву.

Нагадаємо, РФ створює так звані антитерористичні комісії на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Мелітополі та Бердянську. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, завдання таких комісій полягає у зачистці мешканців, які мають контакти на вільних територіях, а саме: спілкуються з родичами та близькими з підконтрольної Україні території або з тими, хто виїхав до країн ЄС.

Як повідомлялося, із тимчасово окупованих територій України росіяни планують відібрати понад 2500 тисячі підлітків для проходження військового вишколу у Волгоградській області РФ.