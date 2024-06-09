Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог планує готувати офіцерів служби РЕБ на окупованих територіях

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ворог планує готувати офіцерів служби РЕБ на окупованих територіях
Цивільні виші на окупованих територіях готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта
фото: Центр національного спротиву

Навчати офіцерів будуть за скороченою програмою

Російська влада збирається відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, йдеться про цивільні виші, які готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта. Окупаційна влада пообіцяла начальству із Кремля створити ці кафедри «з дня на день».

За даними ЦНС, очікується, що навчати офіцерів будуть за скороченою програмою. Водночас особам, які закінчили курс обіцяють хороші посади за контрактом.

«Відомо також, що тепер у вишах на територіях, які окупували путінські війська, запровадять обов’язкові предмети з управління БПЛА», – пише Центр нацспротиву.

Нагадаємо, РФ створює так звані антитерористичні комісії на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Мелітополі та Бердянську. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, завдання таких комісій полягає у зачистці мешканців, які мають контакти на вільних територіях, а саме: спілкуються з родичами та близькими з підконтрольної Україні території або з тими, хто виїхав до країн ЄС.

Як повідомлялося, із тимчасово окупованих територій України росіяни планують відібрати понад 2500 тисячі підлітків для проходження військового вишколу у Волгоградській області РФ. 

Читайте також: Гауляйтер Балицький заявив про нові плани РФ на окуповані території України
Теги: росіяни окупація окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через ворожу атаку «шахедами» було знеструмлено Суми
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
22 травня, 07:11
ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
23 травня, 06:43
У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух
У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух
12 травня, 21:48
Щотижня на Запоріжжі фіксується загибель мирних мешканців, щоденно є руйнування будинків та споруд
Голова Запорізької ОВА: Кількість обстрілів зросла, фіксуємо по 400 на день
30 травня, 11:57
Посвідчення військовослужбовця затримало кулю
Посвідчення зберегло життя прикордоннику у Вовчанську
15 травня, 22:12
У четвер, 23 травня, російські окупаційні війська здійснили масовану атаку по Харкову
У Харкові росіяни влучили по друкарні Vivat: там були люди (фото)
23 травня, 13:10
Фільм «Анора» американського режисера Шона Бейкера тріумфував у Каннах
Головну нагороду Каннського кінофестивалю отримав фільм про сина російських олігархів
26 травня, 12:59
20-річна дівчина прийшла до правоохоронців, щоб дізнатися про долю мами та сестри
Уся сім'я пішла за покупками: удар РФ по «Епіцентру» у Харкові вбив матір та 12-річну доньку
26 травня, 16:30
Українці можуть скористатись допомогою при пошуку житла
Українські біженці можуть отримати допомогу із орендою житла у Чехії: як це зробити
3 червня, 15:41

Події в Україні

Російська армія втратила сотні танків та БМП через одну помилку – Bild
Російська армія втратила сотні танків та БМП через одну помилку – Bild
Україна придбала у Франції ще один радар для ППО
Україна придбала у Франції ще один радар для ППО
Ворог планує готувати офіцерів служби РЕБ на окупованих територіях
Ворог планує готувати офіцерів служби РЕБ на окупованих територіях
Міноборони: ЗСУ використовують 110 зразків техніки з понад 20 країн світу
Міноборони: ЗСУ використовують 110 зразків техніки з понад 20 країн світу
Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2024 року
Росіяни атакували авто швидкої допомоги на Херсонщині
Росіяни атакували авто швидкої допомоги на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Путін змінив «теорію перемоги» у війні проти України. Аналіз ISW
26K
«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
23K
На мера-колаборанта, який здав українське місто ворогу, здійснено замах
23K
На Україну суне негода: оголошено штормове попередження
19K
Ухилянтів, які незаконно виїхали, повертають назад: прикордонники розповіли подробиці
17K
П'ять військових частин не взяли на службу: чоловік вигадав, що говорити, аби уникнути служби

Новини

«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
Вчора, 15:13
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
Вчора, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
7 червня, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
7 червня, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
7 червня, 06:56
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
6 червня, 22:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua