Зеленський привітав українок із Днем матері

Зеленський: Дякую кожній мамі за життя, за віру у своїх дітей, за молитви, захист і підтримку

Сьогодні, 10 травня, в Україні відзначають День матері. Президент Володимир Зеленський звернувся до мільйонів українських жінок, які в умовах повномасштабної війни стали символом неймовірної витримки, віри та безмежної любові. Глава держави наголосив, що саме материнська молитва та підтримка допомагають нації вистояти у найскладніші часи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Сьогодні День матері. І особливо сьогодні хочеться сказати найважливіше слово – «дякую». Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини й родини. Умови війни змінили життя мільйонів українських родин. І українські мами сьогодні – це про неймовірну витримку, сміливість, хоробрість і любов, яка допомагає вистояти. Дякую кожній мамі за життя, за віру у своїх дітей, за молитви, захист і підтримку», – зазначив Володимир Зеленський.

Як відомо, щороку в травні українці вшановують найдорожчих жінок у своєму житті – мам. День матері – це не просто свято, а щира нагода подякувати за любов, турботу й самопожертву.

Україна, як і багато інших країн світу, відзначає День матері у другу неділю травня. Це свято офіційно було встановлено указом тодішнього президента України Леонідом Кучмою 10 травня 1999 року.

До слова, мама – людина, якій ми завдячуємо життям, а часто ще й нашими вміннями, рисами характеру, знаннями та багато чим іншим. У травні весь світ висловлює подяку та любов матері.

Кожна країна проводить це сімейне свято по-різному, але одне лишається незмінним – день присвячений усім жінкам, які стали чи незабаром стануть матерями.