Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва

Свята 11 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого священномученика Власія, єпископа Севастійського

11 лютого православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Власія Севастійського. Це свято присвячене великому цілителю та заступнику, чия віра виявилася сильнішою за найжорстокіші переслідування IV століття.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Власія, єпископа Севастійського

11 лютого віряни вшановують святого Власія, який жив у Малій Азії на зламі III та IV століть. Будучи освіченим лікарем, він присвятив своє життя служінню Богу і став єпископом Севастії. Під час жорстоких гонінь імператора Ліцинія, Власій підтримував вірян, відвідував в’язниці та зцілював хворих.

Згідно з переказами, коли переслідування посилилися, святий оселився в печері на горі Аргеос. Там його оточували дикі звірі, які лагідно чекали на його молитву та благословення, а він лікував їхні рани. Коли воїни правителя схопили єпископа, він по дорозі на суд продовжував творити дива: зцілив дитину, яка подавилася кісткою, та допоміг бідній вдові. За відмову вклонитися ідолам святого піддали жорстоким катуванням і згодом стратили у 316 році. В українській християнській традиції святого Власія особливо шанують як покровителя лікарів, захисника від хвороб горла та опікуна свійської худоби.

Молитви дня

Святий священномученику Власію, славний страстотерпче Христовий! Ти в молитвах своїх ніколи не відмовляв нужденним, зцілюючи душі й тіла. Благаємо тебе, поглянь на нас у цей нелегкий час. Захисти нас від усякої хвороби, зміцни наші сили та подаруй зцілення тим, хто потерпає від недуг горла та дихання. Моли Господа Всемилостивого, щоб дарував нашій землі мир, а душам нашим — непохитну віру та мужність. Твоє заступництво є «потужним» упованням для кожного, хто кличе тебе на допомогу. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Власієвим» і вважали його переломом зими на весну. Існували такі прикмети:

Якщо на Власія почалася відлига – весна прийде рано і буде теплою;

Великі бурульки на стріхах – до доброго врожаю кукурудзи та соняшнику;

Сніг іде великими пластівцями – незабаром чекайте на потепління;

Якщо цього дня сильний мороз – літо буде сухим і спекотним.

У давнину цього дня селяни обов’язково намагалися нагодувати домашніх тварин найкращим сіном та святили воду, щоб худоба була здоровою. Вважалося, що святий Власій оберігає господарство від усякого лиха.