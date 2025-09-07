Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Києві та Львові вшанували пам’ять воїнів-розвідників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та Львові вшанували пам’ять воїнів-розвідників
В Києві та Львові пройшли символічні акції вшанування полеглих героїв-розвідників
колаж: glavcom.ua

До Дня воєнної розвідки України в столиці та Львові вібдулися акції

Сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки. В Києві та Львові пройшли символічні акції вшанування полеглих героїв-розвідників. Про це повідомляє «Главком».

У столиці біля монумента «Батьківщина-Мати» до неба здійнявся жовто-блакитний дим, що став візуальним символом подяки й шани розвідникам, які щодня ризикують життям заради безпеки України.

Світлини з місця події поширюють у соцмережах: жовти та синій дим здіймається та огортає монумент, у підніжжя «Батьківщина-Мати» зібралися сотні людей у формі.

На Полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі пройшла церемонія вшанування загиблих розвідників.

«Вічна пам’ять усім українським Героям», – пишуть у дописах учасники церемонії.

Як відомо, сьогодні в Україні відзначається День воєнної розвідки. Це професійне свято відзначається щороку 7 вересня відповідно до Указу Президента. Саме у цей день у 1992 році було створено Головне управління розвідки Міноборони. Сьогодні українська воєнна розвідка — один з найважливіших елементів оборони, особливо в умовах повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: розвідка Україна свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Меланія Трамп на зустрічі свого чоловіка з Путіним, якому вона у майбутньому напише листа. Фінляндія, 2018 рік
Меланія. Про роль жінки у міжнародній політиці
22 серпня, 20:30
Найближчим часом правоохоронні органи проведуть необхідні експертизи для ідентифікації тіл загиблих
Україна повернула тіла тисячі загиблих, серед яких військовополонені
19 серпня, 14:26
Генерал Алексус Гринкевич розповів, якій урок виніс через війну в Україні
Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України
18 серпня, 16:05
Україні потрібні гарантії безпеки, каже Зеленський
Зеленський розповів, що саме вважає гарантіями безпеки для України
17 серпня, 17:58
За інформацією ГУР, в результаті операції ліквідовано щонайменше шестеро російських військовослужбовців
ГУР знищило склад БК та окупантів у Мелітополі (відео)
17 серпня, 12:27
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня, 00:00
Правоохоронці закликають громадян: «Декларуй у поліції – зберігай відповідально!»
Декларування вогнепальної зброї та боєприпасів: оприлюднено результати
13 серпня, 06:15
З 4 по 10 серпня, залізниця перевезла 637 800 пасажирів
Катастрофа із квитками. «Укрзалізниця» пояснила, чому ситуація найближчим часом не зміниться
12 серпня, 11:40
Що потрібно зробити Україні, щоб виграти війну: Ющенко назвав головні чинники
Що потрібно зробити Україні, щоб виграти війну: Ющенко назвав головні чинники
9 серпня, 17:58

Суспільство

У Києві та Львові вшанували пам’ять воїнів-розвідників
У Києві та Львові вшанували пам’ять воїнів-розвідників
«Культурні сили» присвятили міні-альбом українським розвідникам
«Культурні сили» присвятили міні-альбом українським розвідникам
Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Богдана Верхомія
Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Богдана Верхомія
В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 7 вересня 2025
В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 7 вересня 2025
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
9768
У Києві лунали вибухи
9659
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
6681
У Запоріжжі подружжя заробляє на черв’яках
2802
Уряд пропонує саджати втікачів за кордон. Юрист пояснив ризики

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua