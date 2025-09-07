У Києві та Львові вшанували пам’ять воїнів-розвідників

До Дня воєнної розвідки України в столиці та Львові вібдулися акції

Сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки. В Києві та Львові пройшли символічні акції вшанування полеглих героїв-розвідників. Про це повідомляє «Главком».

У столиці біля монумента «Батьківщина-Мати» до неба здійнявся жовто-блакитний дим, що став візуальним символом подяки й шани розвідникам, які щодня ризикують життям заради безпеки України.

🇺🇦Біля Батьківщини-мати до Дня розвідки здійнявся жовто-блакитний дим



🕯Також на полі почесних поховань вшанували загиблих воїнів-розвідників pic.twitter.com/ab2IaLGzVm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 7, 2025

Світлини з місця події поширюють у соцмережах: жовти та синій дим здіймається та огортає монумент, у підніжжя «Батьківщина-Мати» зібралися сотні людей у формі.

На Полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі пройшла церемонія вшанування загиблих розвідників.

«Вічна пам’ять усім українським Героям», – пишуть у дописах учасники церемонії.

Як відомо, сьогодні в Україні відзначається День воєнної розвідки. Це професійне свято відзначається щороку 7 вересня відповідно до Указу Президента. Саме у цей день у 1992 році було створено Головне управління розвідки Міноборони. Сьогодні українська воєнна розвідка — один з найважливіших елементів оборони, особливо в умовах повномасштабної війни.