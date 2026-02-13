13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 13 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

13 лютого у світі відзначають Всесвітній день радіо. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Мартиніана.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 лютого 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день радіо

Це свято було проголошено державами-членами ЮНЕСКО та підтримано Генеральною Асамблеєю ООН. Радіо залишається одним із найнадійніших засобів комунікації, особливо в зонах конфліктів та під час стихійних лих. У 2026 році особлива увага приділяється ролі радіо у боротьбі з дезінформацією.

Міжнародний день презерватива

Цей день відзначають напередодні Дня святого Валентина з метою підвищення обізнаності про сексуальне здоров’я та профілактику ВІЛ/СНІДу.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Мартиніана

13 лютого церква вшановує пам'ять преподобного Мартиніана Кесарійського. Він почав своє подвижницьке життя у віці 18 років, оселившись у пустелі. Мартиніан відомий своєю стійкістю перед спокусами.

За переказами, одного разу жінка на ім'я Зоя намагалася спокусити його, але святий встав босими ногами у вогонь, щоб фізичним болем приборкати пристрасть. Пізніше Зоя покаялася і сама стала черницею. Преподобний Мартиніан вважається покровителем вірності та захисником від спокус.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо сонце вдень «париться» (навколо нього видно кола) – чекайте на швидку відлигу;

Сніг тане – весна буде ранньою та теплою;

Якщо іній на деревах тримається до обіду – літо буде сонячним, але не спекотним;

Птахи кричать сильніше, ніж зазвичай – до хуртовини.

Історичні події

1858 рік – англійці Бертон і Спік відкривають у Східній Африці озеро Танганьїка;

1867 рік – починаються роботи з перекриття Сенни в Брюсселі;

1895 рік – брати Луї й Огюст Люм'єр отримують патент на свою версію сінематографа на основі апарату Леона Булі;

1898 рік – першою жертвою наїзду автомобіля стає Генрі Ліндфілд із Брайтона (Велика Британія);

1913 рік – Далай-лама XIII оголошує незалежність Тибету від Китаю;

1917 рік – у Великій Британії уряд дозволяє жінкам бути водіями таксі;

1931 рік – урочисте відкриття нової столиці Індії – Нью-Делі;

1942 рік – розпочинається примусове вивезення українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини;

1945 рік – авіація союзників практично повністю руйнує Дрезден;

1959 рік – до продажу надходять перші ляльки Барбі;

1960 рік – відбувається перше випробування французької атомної бомби в Сахарі;

1981 рік – в «Нью-Йорк таймс» опублікували найдовше речення – з однієї тисячі двохсот вісімдесяти шести слів;

1992 рік – Уганда визнає незалежність України;

2001 рік – арешт експрем'єр-міністерки Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків;

2012 рік – виводять на орбіту перший угорський штучний супутник Землі MaSat-1.

Іменини

День ангела святкують: Артем, Василь, Володимир, Іван, Мартиніан, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Степан.