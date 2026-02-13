13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 13 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
13 лютого у світі відзначають Всесвітній день радіо. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Мартиніана.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 лютого 2026 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Всесвітній день радіо
Це свято було проголошено державами-членами ЮНЕСКО та підтримано Генеральною Асамблеєю ООН. Радіо залишається одним із найнадійніших засобів комунікації, особливо в зонах конфліктів та під час стихійних лих. У 2026 році особлива увага приділяється ролі радіо у боротьбі з дезінформацією.
Міжнародний день презерватива
Цей день відзначають напередодні Дня святого Валентина з метою підвищення обізнаності про сексуальне здоров’я та профілактику ВІЛ/СНІДу.
Релігійні свята та їхня історія
День святого преподобного Мартиніана
13 лютого церква вшановує пам'ять преподобного Мартиніана Кесарійського. Він почав своє подвижницьке життя у віці 18 років, оселившись у пустелі. Мартиніан відомий своєю стійкістю перед спокусами.
За переказами, одного разу жінка на ім'я Зоя намагалася спокусити його, але святий встав босими ногами у вогонь, щоб фізичним болем приборкати пристрасть. Пізніше Зоя покаялася і сама стала черницею. Преподобний Мартиніан вважається покровителем вірності та захисником від спокус.
Народні вірування та прикмети
За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:
- Якщо сонце вдень «париться» (навколо нього видно кола) – чекайте на швидку відлигу;
- Сніг тане – весна буде ранньою та теплою;
- Якщо іній на деревах тримається до обіду – літо буде сонячним, але не спекотним;
- Птахи кричать сильніше, ніж зазвичай – до хуртовини.
Історичні події
- 1858 рік – англійці Бертон і Спік відкривають у Східній Африці озеро Танганьїка;
- 1867 рік – починаються роботи з перекриття Сенни в Брюсселі;
- 1895 рік – брати Луї й Огюст Люм'єр отримують патент на свою версію сінематографа на основі апарату Леона Булі;
- 1898 рік – першою жертвою наїзду автомобіля стає Генрі Ліндфілд із Брайтона (Велика Британія);
- 1913 рік – Далай-лама XIII оголошує незалежність Тибету від Китаю;
- 1917 рік – у Великій Британії уряд дозволяє жінкам бути водіями таксі;
- 1931 рік – урочисте відкриття нової столиці Індії – Нью-Делі;
- 1942 рік – розпочинається примусове вивезення українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини;
- 1945 рік – авіація союзників практично повністю руйнує Дрезден;
- 1959 рік – до продажу надходять перші ляльки Барбі;
- 1960 рік – відбувається перше випробування французької атомної бомби в Сахарі;
- 1981 рік – в «Нью-Йорк таймс» опублікували найдовше речення – з однієї тисячі двохсот вісімдесяти шести слів;
- 1992 рік – Уганда визнає незалежність України;
- 2001 рік – арешт експрем'єр-міністерки Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків;
- 2012 рік – виводять на орбіту перший угорський штучний супутник Землі MaSat-1.
Іменини
День ангела святкують: Артем, Василь, Володимир, Іван, Мартиніан, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Степан.
