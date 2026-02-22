22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 22 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

22 лютого світ відзначає Міжнародний день бойскаутів та Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Християни східного обряду вшановують пам'ять святих мучеників, що в Євгенії, чиї мощі були віднайдені у IV столітті.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 22 лютого 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день бойскаутів

Щороку 22 лютого у світі святкують Міжнародний день бойскаутів. Бойскаути (скаути) – це діти й молодь, члени незалежної добровільної організації, яка має на меті фізичний і духовний розвиток молодих людей. Організації бойскаутів є аполітичними. Присяга скаутів має три основні принципи – дотримання обов’язку перед Богом та Батьківщиною, обов’язку перед людьми та обов’язку перед собою.

Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Цей день покликаний звернути увагу на проблеми людей, які постраждали від кримінальних дій, та нагадати про необхідність їхньої соціальної та психологічної реабілітації. Для України це дата має особливий підтекст, оскільки мільйони громадян стали жертвами воєнних злочинів рф.

Релігійні свята та їхня історія

Віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії

22 лютого церква вшановує пам'ять мучеників, які постраждали за віру в Христа у часи гонінь. Місце їхнього поховання тривалий час залишалося невідомим, доки у IV столітті в передмісті Константинополя – Євгенії – не почали ставатися «потужні» дива та зцілення.

Під час розкопок були знайдені нетлінні мощі багатьох християн, серед яких, за переказами, були св. Андронік та св. Юнія. Згодом на цьому місці спорудили величний храм. Віднайдення мощів стало символом перемоги вічного життя над смертю та несправедливістю.

Народні вірування та прикмети

За народним календарем цей день називали Лаптєвим, оскільки селяни починали плести та лагодити взуття на весну. За прикметами спостерігали:

Якщо цього дня сильний мороз – зима скоро закінчиться і весна буде теплою.

Чим холодніше останній тиждень лютого, тим теплішим буде березень.

Сніг налипає на дерева – чекайте на швидке потепління.

Якщо захід сонця червоний – літо буде вітряним.

Історичні події

1371 – шотландський трон обійняв перший представник династії Стюартів, Роберт II.

1744 – у війні за австрійську спадщину розпочалася Тулонська битва – морський бій у Середземному морі між британським флотом під командуванням генерала Мальюса (27 лінійних кораблів, 8 фрегатів) і об'єднаним франко-іспанським флотом. Британці зазнали розгромної поразки.

1797 – біля Фішгарда, Уельс, розпочалося останнє вторгнення французів у Британію.

1819 – підписаний іспано-американський договір про передачу Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів.

1889 – президент Гровер Клівленд підписав білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти і Вашингтона штатами США.

1894 – у Пенсільванії засновано Український народний союз, найстаршу і найбільшу організацію українців США та Канади.

1901 – при вході до протоки Золоті Ворота наскочив на рифи і затонув американський пароплав «Ріо-де-Жанейро», загинули 128 людей.

1920 – у Каліфорнії вперше влаштовані перегони собак за механічним зайцем.

1924 – Калвін Кулідж став першим президентом США, який виступив зі зверненням до народу, трансльованим по радіо з Білого дому.

1930 – у британському містечку Менсфілд пройшов перший футбольний матч при електричному освітленні.

1945 – Раднарком СРСР ухвалив рішення щодо будівництва метро в Києві.

1946 – американський дипломат у Москві Дж. Ф. Кеннан відправив до Державного департаменту «Довгу телеграму», що істотно визначила політику США щодо СРСР.

1958 – президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку.

1966 – в СРСР запущений супутник «Космос-110»: уперше екіпаж складався з двох собак.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді.

1997 – вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Новонароджена одержала ім'я Доллі.

2014 – Революція Гідності в Україні.

2015 – близько 13:20 у Харкові поблизу станції метро «Маршала Жукова» під час Маршу єдності скоєно терористичний акт – внаслідок вибуху пристрою, який, за повідомленням СБУ, був захований у кучугурі снігу, загинули три цивільних та один співробітник міліції; поранено 9 осіб.

Іменини

День ангела святкують: Петро, Геннадій, Іван, Василь, Михайло, Ганна.