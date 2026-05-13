Яке релігійне свято відзначається 14 травня 2026: традиції та молитва

Наталія Порощук
Свята 14 травня в церковному календарі – День святого мученика Ісидора

14 травня православна церква вшановує пам'ять мученика Ісидора – ранньохристиянського святого, який жив у III столітті та загинув за віру в Христа.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 травня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Ісидора

Святий мученик Ісидор є прикладом віри і відданості Богу. Життя святого Ісидора, який жив у III столітті на острові Хіос, вражає своєю мужністю та відданістю принципам християнства.

За церковними переказами, Ісидор був воїном на острові Хіос у період переслідувань християн за правління імператора Декія. Святий відкрито визнав себе християнином і відмовився поклонятися язичницьким богам. Попри жорстокі катування, він не зрікся своєї віри, за що був страчений. Після смерті християни з пошаною поховали мученика, а згодом Ісидора почали вшановувати як святого у Східній та Західній Церквах.

Вознесіння Господнє у західних християн

Щороку на сороковий день після Великодня християни відзначають одне з найважливіших церковних свят – Вознесіння Господнє. Воно присвячене вознесінню Ісуса Христа на небеса.

У 2026 році католики та протестанти святкуватимуть Вознесіння Господнє 14 травня.

Молитва дня

О, святий Ісидоре, мужній мученику Христовий, ти, який вірою і відданістю пережив випробування, знаходячись перед ворогами Христової Церкви, просимо тебе, будь нашим заступником і помічником.

Всесильний Боже, благоволи прийняти наші молитви і посередництво святого Ісидора перед тобою, хто обдарований твоєю благодаттю і милосердям. Святий Ісидоре, моли за нас і наші потреби Бога, допоможи нам вірно послідувати прикладу твоєї віри, щоб ми завжди залишалися міцними вірними християнським основам.

О, святий Ісидоре, наш покровителю, просимо, моли за нас перед престолом Божим, щоб ми отримали благодать і відповідь на наші молитви.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день мав назви Сидір Бокогрій або Сидір Огірочник. Вважалося, що після 14 травня заморозки вже не повертаються, тому саме цей період був сприятливим для висаджування огірків та активної роботи на городі.

  • Ясний і теплий день 14 травня – літо буде погожим і врожайним;
  • якщо зранку багато роси – чекайте на гарний врожай огірків і зернових;
  • дощ цього дня віщує вологе літо.

У давнину люди вірили, що сварки за столом цього дня можуть принести конфлікти в родину на весь рік. Також існувало повір’я, що не варто спати з кимось на одній подушці, аби не накликати негаразди чи розлад у стосунках. Цього дня радили уникати сварок, образ і злих думок, щоб не притягнути до себе негатив. Окрім того, поганою прикметою вважалося відмовляти комусь у допомозі чи милостині, адже це могло обернутися втратою достатку.

