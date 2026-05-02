15 років жаху у християнському центрі: у Вінниці затримано засновника закладу за насильство над дітьми

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
15 років жаху у християнському центрі: у Вінниці затримано засновника закладу за насильство над дітьми
У Вінниці затримано засновника християнського реабілітаційного центру
фото: Офіс генерального прокурора

Засновник християнського реабілітаційного центру підозрюється у насильстві над вихованками

У Вінниці викрито шокуючу схему багаторічної наруги над вихованками реабілітаційного центру, що діяв під виглядом благодійної християнської організації. Засновника закладу, який мав опікуватися дітьми у складних життєвих обставинах, затримано за підозрою у систематичному сексуальному насильстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Реабілітаційний центр був створений у 2006 році як місце підтримки для дітей, що опинилися у скруті. Однак, за даними слідства, його засновник перетворив довіру вихованців на інструмент для скоєння тяжких злочинів. Злочинна діяльність тривала безперервно протягом 15 років – фактично з моменту заснування центру.

З кожної нової групи, яка налічувала від 25 до 50 дітей, підозрюваний обирав жертв серед дівчат. Використовуючи свій авторитет вихователя, він залишався з дитиною наодинці в кабінетах, кімнатах, господарських приміщеннях центру та навіть під час виїздів на природу.

На момент вчинення злочинів дівчатам було від 8 до 14 років. Чоловік залякував дітей покараннями, щоб вони не чинили опір і зберігали таємницю.

Наразі слідством офіційно встановлено 10 жертв, проте правоохоронці не виключають, що потерпілих може бути значно більше.

Розслідування цієї справи розпочалося ще у 2021 році, коли мати однієї з 13-річних вихованок дізналася про наругу. Протягом п’яти років слідчі опитували десятки свідків та колишніх підопічних, аби зібрати беззаперечну доказову базу.

Затриманому повідомлено про підозру за статтями про сексуальне насильство та розбещення малолітніх (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 ККУ).

«Відповідальність буде неминучою та максимально жорсткою. Бо ті, хто ховається за благородною метою, щоб скоювати злочини проти дітей – зраджують усе: довіру, надію та саму людяність. Слідство триває», – наголосив генпрокурор Руслан Кравченко.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають для встановлення всіх можливих епізодів злочину.

Теги: діти Генпрокурор релігія Вінниця

