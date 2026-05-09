Як правильно прикладатися до ікон? ПЦУ роз’яснила, як поводити себе біля святинь

Надія Карбунар
Прикладання та цілування ікон – не обов’язок, але благочестива і давня традиція
У православному вченні ікона завжди посідала особливе місце, проте навколо традиції вшанування святих образів нерідко виникають питання та певні міркування. Православна Церква України наголошує: ікона – це не «магічний предмет», а вікно у духовний світ. Щоб допомогти вірянам глибше зрозуміти суть цієї традиції, священнослужителі підготували роз’яснення щодо духовного та практичного змісту шанування ікон, повідомляє «Главком».

Головне правило, яке має пам’ятати кожен християнин, – ми вшановуємо не дерево чи фарби, а Особу, яка зображена на іконі. Сама по собі матеріальна річ не є джерелом сили. Коли ми кажемо про «чудотворні ікони», варто розуміти, що чудеса творить Бог за молитвами перед цими образами, а не сама дошка.

Через видимий образ ми віддаємо славу Господу, Пресвятій Богородиці чи святим угодникам. Кінцева мета такого вшанування – надихнути саму людину ставати «живою іконою» Божою у світі через свої добрі вчинки та віру.

Прикладання до святині – це давня форма благочестивого привітання та вияву любові. Подібно до того, як ми обіймаємо близьких людей, віряни виявляють повагу до Господа та Його святих через зовнішні дії – поклони та цілування образів. Це не обов’язок, але тепла традиція, що йде від серця.

Кілька порад щодо вшанування ікон у храмі:

  • До ікон слід підходити не поспішаючи, не розштовхуючи інших, подумки промовляючи молитву. Прийнято двічі перехреститися з поясним поклоном, потім прикластися до ікони на знак пошани й любові до Особи, зображеної на ній. Після цього втретє перехреститися, вклонитися (поцілувати) та відійти.
  • До ікони можна прикладатися і чолом, але традиційно здійснюється цілування ікони.
  • Цілувати ікону потрібно один раз, навіть якщо на ній зображено кілька святих.
  • Цілування ікон слід здійснювати з благоговінням. Не варто цілувати священні образи безпосередньо в обличчя. Прикладатися або цілувати краще в руку чи ногу зображеного на святому образі, в край одягу тощо. Також слід уникати цілування не святих осіб та тварин, які можуть бути присутні в ображені на іконі (наприклад змія, якого вражає зброєю святий Юрій).
  • Із очевидних гігієнічних міркувань не варто прикладатися до ікон нафарбованими вустами.
  • Не варто також демонстративно протирати ікону перед власним цілуванням. Якщо маєте певні застереження, то достатнім виявом шанування святинь (хреста, ікон, святих мощів) може бути поклоніння/поклон перед ними, без цілування.

«Прикладання та цілування ікон – не обов’язок, але благочестива і давня традиція. Не є визначальним, в який саме спосіб прикладатися до святого образу, набагато важливіше – мати в серці живу віру в Господа нашого Ісуса Христа, вміти молитися серцем і розумом, любити й шанувати не лише святих, а і своїх ближніх», – підсумовує Православна Церква України.

Нагадаємо, 1 травня Тернопіль опинився під масованим ударом ворожих безпілотників. Поки сили ППО відбиваютьатаку, а в місті лунають вибухи, у соцмережах спалахнула хвиля обурення через поведінку окремих містян, які продовжували релігійні обряди, нехтуючи загрозою.

Також у Білій Церкві двоє молодиків ледь не вбили чоловіка за вітання «Христос Воскрес». 

Теги: православна церква традиції релігія

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

