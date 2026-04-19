Яке релігійне свято відзначається 20 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 20 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Теодора Трихіни

20 квітня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Теодора Трихіни, візантійського пустельника, який прославився своїм аскетичним подвигом та даром зцілення.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Теодора Трихіни

Преподобний Теодор народився в Константинополі у заможній родині, проте з юних літ обрав шлях служіння Богу. Він покинув рідну домівку і оселився у фракійській обителі, де прийняв чернечий постриг. Святий Теодор став взірцем суворого посту та безперервної молитви.

Він ніколи не спав у ліжку, не носив м’якого одягу і не вживав вишуканої їжі. Своє прізвисько «Трихіна» (з грецької – «волосяничний») він отримав за те, що носив лише одну грубу волосяницю. Господь наділив преподобного даром творити чудеса ще за життя: він виганяв бісів та зцілював недужих. Після його упокоєння біля його мощей продовжували відбуватися дива, а цілюще миро, що з них витікало, допомагало вірянам позбутися хвороб.

Молитви дня

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував! Преподобний отче Теодоро, ти, що змінив розкоші світу на грубу волосяницю і молитву в тиші, моли Воскреслого Господа за нас. Нехай твої молитви допоможуть нам знайти чистоту серця, зцілять наші тілесні й душевні рани та зміцнять нас у вірі. Даруй нам, Боже, мир і благодать на кожен день. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки стежили за погодою на Теодора, щоб спрогнозувати врожай:

Якщо на Теодора гримить – буде багатий врожай хліба.

На ялинах з’явилося багато шишок – чекайте на щедрий збір огірків влітку.

Ранкові заморозки цього дня обіцяють дощовий травень.

Якщо птахи літають низько над землею – це до зміни погоди та вітру.

За народними повір’ями, сни в ніч на 20 квітня можуть бути віщими, особливо ті, що стосуються здоров’я та родини.