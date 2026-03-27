Яке релігійне свято відзначається 28 березня 2026: традиції та молитва

Свята 28 березня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Іларіона Нового, ігумена Пелікітського

28 березня православна церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона Нового, який прославився своєю відданістю істинній вірі та численними чудесами. Це свято присвячене духовному подвигу ігумена, який став на захист святих ікон у часи жорстоких гонінь.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Іларіона Нового

28 березня православна церква вшановує преподобного Іларіона Нового, який жив у VIII столітті і був ігуменом Пелікітської обителі (поблизу протоки Дарданелли). З юних років він присвятив себе служінню Богові та провів багато років у затворі. За святе життя та чистоту серця Господь наділив його даром прозорливості та зцілення: силою молитви преподобний виганяв бісів, зцілював сліпих та прикликав дощ під час великої посухи.

Під час іконоборчих гонінь за правління імператора Лева Вірменина, на Пелікітську обитель напали воїни. Преподобний Іларіон разом з іншими монахами виявив надзвичайну стійкість, відмовившись прибрати ікони з храму. За свою вірність православ’ю він зазнав жорстоких катувань і прийняв мученицьку смерть. Його приклад вчить нас непохитності у переконаннях та глибокій довірі до Божої волі.

Молитви дня

О, преподобний отче Іларіоне! Ти, що силою молитви чудеса великі творив і за віру Христову життя своє віддав, поглянь на нас, немічних, у часи випробувань. Благаємо тебе: випроси у Господа милості для душ наших, зміцни нашу волю у боротьбі зі спокусами та подай нам силу духу, щоб ми могли гідно нести свій життєвий хрест. Будь нашим заступником перед Небесним Престолом і моли Бога за спокій та благословення землі нашої. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня допомагають зрозуміти, яким буде майбутнє літо:

Якщо на Іларіона сонячно і тепло – літо буде погожим, а врожай зернових – багатим.

Якщо птахи в’ють гнізда на сонячній стороні дерев – чекайте на прохолодне літо.

Почути грім цього дня – до швидкого та тривалого потепління.

Якщо випав дощ – рік буде врожайним на гриби та ягоди.

Цей день вважався сприятливим для прибирання в саду та підготовки інвентарю до польових робіт.