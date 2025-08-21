Яке релігійне свято відзначається 22 серпня: традиції та молитви

22 серпня в церковному календарі – День пам'яті мучеників Агафоника, Зотика, Боголіпа та інших

22 серпня в церковному календарі присвячено пам'яті мучеників, які віддали своє життя за християнську віру. Цей день є часом для молитов та звернення до небесних покровителів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті мучеників Агафоника, Зотика, Боголіпа та інших

22 серпня за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Агафоника, Зотика, Боголіпа (Феопрепія), Акіндіна та Северіана. Ці святі постраждали за свою віру в III столітті під час гонінь за імператора Максиміана. Вони мужньо перенесли тортури та були страчені, відмовившись відректися від Христа. Їхня стійкість та вірність є прикладом для всіх християн.

Також цього дня вшановують пам'ять святого Зінона та інших мучеників.

Молитви дня

О святі мученики Агафонику, Зотику, Боголіпе, Акіндіне, Северіане та всі, хто з вами постраждав! Ми звертаємося до вас у цей день, згадуючи ваш подвиг віри. Ви, що віддали себе Господу і не злякалися мук за Його святе ім'я, молимо вас: будьте нашими заступниками перед престолом Божим. Випросіть для нас, Господи, душевну силу та стійкість у вірі, щоб ми могли мужньо протистояти спокусам та життєвим випробуванням. Допоможіть нам іти шляхом спасіння, наслідуючи ваш приклад відданості. Нехай ваші святі молитви допоможуть нам знайти душевний спокій та захист від усякого зла. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети на 22 серпня пов’язані зі спостереженнями за погодою: