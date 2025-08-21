Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 22 серпня: традиції та молитви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
22 серпня в церковному календарі – День пам'яті мучеників Агафоника, Зотика, Боголіпа та інших
колаж: glavcom.ua

22 серпня в церковному календарі – День пам'яті мучеників Агафоника, Зотика, Боголіпа та інших

22 серпня в церковному календарі присвячено пам'яті мучеників, які віддали своє життя за християнську віру. Цей день є часом для молитов та звернення до небесних покровителів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті мучеників Агафоника, Зотика, Боголіпа та інших

Яке релігійне свято відзначається 22 серпня: традиції та молитви фото 1

22 серпня за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Агафоника, Зотика, Боголіпа (Феопрепія), Акіндіна та Северіана. Ці святі постраждали за свою віру в III столітті під час гонінь за імператора Максиміана. Вони мужньо перенесли тортури та були страчені, відмовившись відректися від Христа. Їхня стійкість та вірність є прикладом для всіх християн.

Також цього дня вшановують пам'ять святого Зінона та інших мучеників.

Молитви дня

О святі мученики Агафонику, Зотику, Боголіпе, Акіндіне, Северіане та всі, хто з вами постраждав! Ми звертаємося до вас у цей день, згадуючи ваш подвиг віри. Ви, що віддали себе Господу і не злякалися мук за Його святе ім'я, молимо вас: будьте нашими заступниками перед престолом Божим.

Випросіть для нас, Господи, душевну силу та стійкість у вірі, щоб ми могли мужньо протистояти спокусам та життєвим випробуванням. Допоможіть нам іти шляхом спасіння, наслідуючи ваш приклад відданості. Нехай ваші святі молитви допоможуть нам знайти душевний спокій та захист від усякого зла.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети на 22 серпня пов’язані зі спостереженнями за погодою:

  • Якщо цього дня йде дощ, то осінь буде теплою.
  • Якщо спекотно, то вересень буде посушливим.
  • Дим від багаття стелиться по землі – до швидкого дощу.

Яке релігійне свято відзначається 22 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 22 серпня: традиції та молитви
Екснамісник Лаври митрополит Павло пояснив, чому не платить податки державі Україні
Екснамісник Лаври митрополит Павло пояснив, чому не платить податки державі Україні
Нардепка пояснила, чому парафії Московської церкви не поспішають до ПЦУ
Нардепка пояснила, чому парафії Московської церкви не поспішають до ПЦУ
У передмісті Харкова зникло озеро (відео)
У передмісті Харкова зникло озеро (відео)
У Переяславі знайдено монету, якій майже 400 років (фото)
У Переяславі знайдено монету, якій майже 400 років (фото)
Зеленський назвав строки запуску масового виробництва ракети «Фламінго»
Зеленський назвав строки запуску масового виробництва ракети «Фламінго»

