Яке релігійне свято відзначається 31 січня 2026: традиції та молитва

Свята 31 січня в церковному календарі – День пам’яті святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана

31 січня православна церква вшановує пам'ять святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана. Це свято присвячене милосердю та жертовності двох цілителів, які безкорисливо допомагали хворим і прийняли мученицьку смерть за християнську віру.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 31 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана

31 січня православна церква вшановує пам'ять святих Кира та Івана, які жили в IV столітті. Святий Кир був відомим лікарем в Олександрії, який за свою працю ніколи не брав грошей, за що й був названий безсрібником. Він вірив, що справжнє зцілення походить від Бога, тому разом із ліками дарував людям молитву та віру.

Під час гонінь на християн Кир пішов у пустелю, де став ченцем, проте продовжував лікувати нужденних. Згодом до нього приєднався воїн Іван, який став його вірним соратником. Коли вони дізналися, що в місті Канопа схопили християнку Афанасію з трьома доньками, святі прийшли підтримати їх у муках. За це Кир та Іван були схоплені, піддані жорстоким тортурам і страчені. Їхня вірність Христу та безкорислива любов до людей залишили потужний слід у церковній історії.

Молитви дня

О, святі чудотворці та безсрібники Кире та Іване! Ви, що життя своє присвятили служінню хворим і стражденним, почуйте нас у цей час випробувань. Благаємо вас: зціліть наші недуги душевні та тілесні, подайте силу та мудрість нашим лікарям і воїнам. Моліть Господа за мир на нашій землі та захистіть нас від усякого зла своєю небесною опікою. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, наскільки суворою буде зима:

Якщо на сонці з'явилися «стовпи» (гало) – чекайте на потужний мороз найближчими днями.

Ворони літають великими зграями і кружляють над будинками – завірюха буде тривалою.

Сонце яскраво світить опівдні – весна прийде раніше, ніж зазвичай.

Якщо у вікнах видно густий іній – лютневі холоди будуть міцними та стабільними.

Цей день традиційно вважали часом, коли треба берегти домашнє вогнище та піклуватися про здоров'я близьких, особливо в пік зимових морозів.