11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 11 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

11 лютого в Україні відзначають День працівників органів РАЦСу. У світі відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці та Всесвітній день хворого. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Власія, єпископа Севастійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 11 лютого 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівників органів РАЦСу

В Україні 11 лютого святкують День працівників органів РАЦСу. Кабінет міністрів України погодив указ президента України про встановлення цього професійного свята у 2022 році. До 2022 року день працівників РАЦСу неофіційно відзначали 18 грудня.

Цього дня вшановуються люди, які виконують надзвичайно важливу роботу, а саме допомагають змінити громадянство, укладають шлюби, оформлюють опікунство та всиновлення, реєструють народження чи смерть особи.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день жінок і дівчат у науці

Це свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН у 2015 році. Воно спрямоване на забезпечення повного і рівного доступу жінок до науки та їхньої участі у дослідженнях. В Україні жінки-науковиці роблять вагомий внесок у розвиток оборонних технологій, медицини та відновлюваної енергетики.

Всесвітній день хворого

Цей день є свідченням підтримки суспільством всіх людей, здоров’я яких було порушено через різні недуги. Ініціював встановлення цього свята Папа Римський Іоанн Павло II. Понтифік визначив метою цього дня – забезпечення кращого догляду за хворими у всіх куточках землі і надання допомоги немічним, які потребують полегшення своїх страждань.

Це свято відзначають саме 11 лютого, оскільки в цей день в місті Лурд (Франція) люди спостерігали явище Богоматері. Вона зцілила стражденних, після чого її почали називати рятівницею хворих.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Власія, єпископа Севастійського

11 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Власія, який жив у IV столітті в Каппадокії. Він був відомий як талановитий лікар та ревний християнин, якого громада обрала єпископом Севастії. Під час гонінь на християн Власій переховувався у печері на горі Аргеос, де, за переказами, до нього приходили дикі звірі, яких він зцілював своїми молитвами.

Згодом святого схопили язичники. Навіть у в'язниці він продовжував творити дива – одного разу він врятував хлопчика, який подавився риб'ячою кісткою. Через це святого Власія вважають покровителем лікарів та захисником від хвороб горла. Після жорстоких катувань єпископ прийняв мученицьку смерть у 316 році. В українській народній традиції святий Власій також вважається покровителем свійських тварин.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на Власія відлига – великих морозів уже не буде до кінця зими;

Багато снігу лежить на землі – травень буде з рясною зеленню;

Дерева вкриті інеєм – незабаром вдарять сильні морози;

Сильний вітер цього дня – літо буде дощовим та вітряним.

У народі казали: «Власій на маслі їде», натякаючи на наближення весни та зміну погоди. Господарі намагалися краще нагодувати худобу, щоб вона була здоровою цілий рік.

Історичні події

1826 – математик Микола Лобачевський публічно повідомив про створення неевклідової геометрії Лобачевського.

1826 – заснований Університетський коледж Лондона (спочатку як Лондонський університет).

1830 – створено Малоросійську комісію з виробництва цукру.

1878 – опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія).

1894 – загальні збори у Львові започаткували народження першого українського молодіжного спортивного товариства «Сокіл».

1922 – у Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну.

1929 – між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан був проголошений суверенною державою, що діє на основі теократії.

1945 – у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція – вершинна дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.

1949 – менору затвердили як герб Ізраїлю.

1950 – ЦК КП(б)У ухвалив постанову про журнал «Дніпро», в якій були трафаретні звинувачення в антинародності, формалізмі тощо.

1963 – Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної.

1979 – в Ірані перемогла ісламська революція.

1989 – відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка.

1992 – Республіка Ботсвана визнала незалежність України.

2004 – Бен Хаммерслі у статті для The Guardian винайшов слово «подкастинг».

2011 – президент Єгипту з 1981 р. Хосні Мубарак пішов у відставку внаслідок революції.

Іменини

День ангела святкують: Всеволод, Дмитро, Захар, Порфирій, Федір, Георгій.