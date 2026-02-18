Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 19 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 19 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 19 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Архипа

19 лютого православна церква вшановує пам'ять святого апостола від 70-ти Архипа. Це свято присвячене відданості та жертовності одного з найближчих учнів святого апостола Павла, який прийняв мученицьку смерть за проповідь Євангелія.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Архипа

Яке релігійне свято відзначається 19 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

19 лютого православна церква вшановує пам'ять святого апостола Архипа, який жив у I столітті. Він належав до числа 70-ти апостолів і був єпископом у місті Колосси. Апостол Павло у своїх посланнях називав його своїм «соратником», що підкреслює «потужну» роль Архипа в поширенні християнства.

Згідно з переказами, під час язичницького свята розлючений натовп напав на християнський храм. Всі віряни встигли втекти, але Архип залишився на своєму посту. Його схопили і піддали жорстоким катуванням за відмову принести жертву ідолам. Незважаючи на муки, святий апостол продовжував молитися, поки його не закидали камінням за наказом правителя. За свою непохитну віру та жертовність він був зарахований до лику святих апостолів.

Молитви дня

О, святий апостоле Архипе, вірний соратнику Христів і поборнику правди! До тебе ми звертаємося у молитві: моли Милостивого Бога за нас і за нашу рідну землю. Зміцни нашу віру, подай нам мудрість і терпіння у часи важких випробувань. Визволи нас від усякого зла, від ворогів і скорботи. Допоможи нам з гідністю нести свій хрест, наслідуючи твою мужність і любов до Господа.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали, що прикмети цього дня допомагають визначити прихід весни:

  • Якщо на дорогах багато птахів – скоро чекайте на справжнє потепління.
  • Якщо цього дня випало багато снігу – трави влітку будуть густими, а врожай «потужним».
  • Сонячний день 18 лютого віщує ранню весну та тепле літо.
  • Червоний захід сонця – до сильного вітру або хуртовини найближчим часом.

У цей день традиційно пекли коровай і обов'язково роздавали його шматочки сусідам та нужденним. Вірили, що чим більше добрих справ зробити на день Архипа, тим успішнішим буде рік для всієї родини.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2 лютого – Стрітення Господнє
Стрітення Господнє 2026: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
2 лютого, 01:01
Великий піст вважається найсуворішим та найголовнішим: одна з найбільших заборон – тваринна їжа
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
16 лютого, 12:32
Яке релігійне свято відзначається 22 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 січня 2026: традиції та молитва
21 сiчня, 22:00
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:00
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 сiчня, 00:00
29 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 сiчня, 00:00
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 лютого, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва
10 лютого, 22:00
День соборності: президент привітав українців (відео)
День соборності: президент привітав українців (відео)
22 сiчня, 09:26

Суспільство

Виїзд чоловіків за кордон з 1 березня 2026 року: повний перелік правил та нові спрощення
Виїзд чоловіків за кордон з 1 березня 2026 року: повний перелік правил та нові спрощення
Яке релігійне свято відзначається 19 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 лютого 2026: традиції та молитва
Після зміни очільника Фонду держмайна Наглядова рада Державного зембанку змінила голову
Після зміни очільника Фонду держмайна Наглядова рада Державного зембанку змінила голову
Справа Галущенка. Антикорупційна прокуратура запідозрила ексміністра у фіктивному розлученні
Справа Галущенка. Антикорупційна прокуратура запідозрила ексміністра у фіктивному розлученні
Аналітики попередили про новий удар РФ
Аналітики попередили про новий удар РФ
Серце воїна зупинилося під час відпустки. Згадаймо Валерія Авраменка
Серце воїна зупинилося під час відпустки. Згадаймо Валерія Авраменка

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua