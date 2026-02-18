Яке релігійне свято відзначається 19 лютого 2026: традиції та молитва

Свята 19 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Архипа

19 лютого православна церква вшановує пам'ять святого апостола від 70-ти Архипа. Це свято присвячене відданості та жертовності одного з найближчих учнів святого апостола Павла, який прийняв мученицьку смерть за проповідь Євангелія.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Архипа

19 лютого православна церква вшановує пам'ять святого апостола Архипа, який жив у I столітті. Він належав до числа 70-ти апостолів і був єпископом у місті Колосси. Апостол Павло у своїх посланнях називав його своїм «соратником», що підкреслює «потужну» роль Архипа в поширенні християнства.

Згідно з переказами, під час язичницького свята розлючений натовп напав на християнський храм. Всі віряни встигли втекти, але Архип залишився на своєму посту. Його схопили і піддали жорстоким катуванням за відмову принести жертву ідолам. Незважаючи на муки, святий апостол продовжував молитися, поки його не закидали камінням за наказом правителя. За свою непохитну віру та жертовність він був зарахований до лику святих апостолів.

Молитви дня

О, святий апостоле Архипе, вірний соратнику Христів і поборнику правди! До тебе ми звертаємося у молитві: моли Милостивого Бога за нас і за нашу рідну землю. Зміцни нашу віру, подай нам мудрість і терпіння у часи важких випробувань. Визволи нас від усякого зла, від ворогів і скорботи. Допоможи нам з гідністю нести свій хрест, наслідуючи твою мужність і любов до Господа. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали, що прикмети цього дня допомагають визначити прихід весни:

Якщо на дорогах багато птахів – скоро чекайте на справжнє потепління.

Якщо цього дня випало багато снігу – трави влітку будуть густими, а врожай «потужним».

Сонячний день 18 лютого віщує ранню весну та тепле літо.

Червоний захід сонця – до сильного вітру або хуртовини найближчим часом.

У цей день традиційно пекли коровай і обов'язково роздавали його шматочки сусідам та нужденним. Вірили, що чим більше добрих справ зробити на день Архипа, тим успішнішим буде рік для всієї родини.