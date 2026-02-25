Яке релігійне свято відзначається 26 лютого 2026: традиції та молитва

Свята 26 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого святителя Порфирія, єпископа Газського

26 лютого православна церква вшановує пам'ять святителя Порфирія, єпископа Газського. Це свято присвячене життю та подвигам великого подвижника, який своєю вірою та невтомною працею навернув до християнства ціле язичницьке місто.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 26 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого святителя Порфирія, єпископа Газського

26 лютого православна церква вшановує пам'ять святителя Порфирія, який жив у IV–V століттях. Народившись у заможній родині в Солуні, він у молодому віці залишив батьківщину і пішов у єгипетську пустелю, де прийняв чернецтво. Згодом він оселився в Єрусалимі, де отримав у видінні наказ від самого Христа оберігати святині.

У 395 році Порфирій був висвячений на єпископа міста Гази. На той час місто було майже повністю язичницьким, а християни зазнавали переслідувань. Святитель Порфирій виявив «потужну» стійкість: він домігся від імператора закриття язичницьких храмів і власноруч будував християнські церкви. Його життя було сповнене чудес, найвідоміше з яких – випрошення дощу під час тривалої посухи, що змусило багатьох язичників визнати істинного Бога. Протягом 25 років свого єпископства він повністю змінив духовне обличчя Гази.

Молитви дня

О, святителю отче Порфирію, ти, що силою віри істину Христову в серцях людей утвердив! Поглянь на нас, що до твого заступництва вдаються, і випроси у Господа Бога нашого сили духу в часи випробувань. Моли за мир у землі нашій, захисти нас від усякого зла та зміцни нас у любові до ближнього. Нехай за твоїми молитвами серця наші наповняться світлом правди, а душі знайдуть спасіння. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали цей день «поворотним» до весни, проте застерігали від надмірної довіри ранньому теплу:

Якщо до цього дня сніг уже повністю зійшов – чекайте на «потужні» приморозки в березні.

Птахи почали будувати гнізда на сонячній стороні дерев – весна буде холодною і затяжною.

Якщо верба вже розпустилася – пора починати планувати весняні посіви, адже земля скоро прогріється.

Світле та чисте небо вночі обіцяє гарний врожай зернових.

Цей день вважався сприятливим для прибирання в домі та підготовки садового інструменту до сезону.