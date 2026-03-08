Головна Країна Суспільство
«Любов не потребує окремого дня». Чому Ірина Фаріон відмовлялася святкувати 8 Березня

Надія Карбунар
Надія Карбунар
«Любов не потребує окремого дня». Чому Ірина Фаріон відмовлялася святкувати 8 Березня
Українська мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон
Прояви уваги між людьми не повинні бути прив’язані до календарних свят, вважала мовознавиця

Колишня народна депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон, яку було вбито у липні 2024 року, раніше різко висловлювалася щодо святкування 8 Березня в Україні. В одному зі старих інтерв’ю вона заявляла, що такі дати є спадщиною радянської традиції та не мають стосунку до української культури. Як інформує «Главком», фрагменти з розмови з мовознавицею опублікувала журналістка Ярослава Міщенко.

За словами Ірини Фаріон, саме святкування Міжнародного жіночого дня часто свідчить про «внутрішні комплекси» у стосунках між чоловіком і жінкою.

«Любов – це змагання догодити один одному. Для цього не потрібно встановлювати якийсь день. Це має бути моделлю поведінки щодня. І це називається щастя», – говорила Фаріон.

Ірина Фаріон наголошувала, що прояви уваги між людьми не повинні бути прив’язані до календарних свят, адже подарунки чи знаки любові, на її думку, мають бути щирими й спонтанними.

«Головна інтрига розвитку стосунків світу – це стосунки між чоловіком та жінкою. І якщо в нашій державі вони мають такий зовнішній вигляд, як 8 березня, то це означає, що ми загубилися у просторі і часі. Це означає, що ми не навчилися бути вільними. Це я кажу  не в контексті лише 8 Березня, це в контексті і 14 лютого, так званого дня святого Валентина.

Ми з моїм коханим навіть можемо не робити подарунків один одному у день уродин, але можемо робити, коли захочемо у будь-який інший день, у дуже несподіваний спосіб, коли ти внутрішньо фонтануєш і хочеш людині дати щось матеріальне. Хоч розумієш, що є цінності, які матеріально неможливо виміряти. Ці цінності називаються любов, вірність і правда. Хоч яка тяжка правда, хоч яка відповідальна вірність і хоч яка невимірна любов», – аргументувала мовознавиця.

Водночас мовознавиця виступала за перегляд державного календаря свят і пропонувала відмовитися від дат, які походять із радянської традиції.

«Я би скасувала всі свята, які святкувалися у Совєцкому Союзі, бо вони не мають жодного стосунку до української культури та української історії», – заявляла вона.

На її думку, такі свята не повинні відзначатися на державному рівні, оскільки є «тавром радянської доби».

Нагадаємо, в Україні хочуть замінити традиційне міжнародне свято 8 березня на День української жінки. Таку пропозицію оприлюднили депутати у постанові №15052. 

Також президент України Володимир Зеленський звернувся до українок із нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок, наголосивши, що їхній внесок у життя країни є визначальним і не обмежується лише датою в календарі. Глава держави підкреслив надзвичайну роль українських жінок у часи повномасштабного протистояння російській агресії. 

 

