Напередодні 8 березня освітянська профспілка звернулася до учнів із проханням

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Напередодні 8 березня освітянська профспілка звернулася до учнів із проханням
Профспілки радять школам відмовитися від стереотипних сценаріїв і букетів
фото з відкритих джерел

Педагогічна спільнота прагне змінити формат свята з «дня весни та квітів» на день солідарності та підтримки прав жінок

Профспілка працівників освіти і науки України звернулася до батьків та учнів із закликом утриматися від традиційного дарування квітів педагогам. Натомість освітяни пропонують підтримати корисніші та актуальні ініціативи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на профспілку працівників освіти України.

У зверненні зазначається, що в умовах сьогодення масове закупівля квітів, які швидко в’януть, є недоцільною витратою коштів. Також там порадили відмовитися від «стереотипних сценаріїв і традиційних букетів за списком», а натомість провести практичні заходи.

«Школа – це місце, де формується світогляд. Саме тут діти вчаться розрізняти справедливість і упередження, партнерство й дискримінацію, рівність і формальність. Тому Восьме березня може стати не просто датою в календарі, а важливим освітнім акцентом – можливістю обговорити, як працюють права людини, чому важливо знати й захищати їх та як кожен може впливати на атмосферу поваги у своєму середовищі», – заявили у профспілці.

Також профспілка радить вчителям активніше залучати хлопців. Зокрема учні можуть підготувати виступи про роль жінок у їхньому житті.

«Восьме березня у школі – це ще одна можливість говорити не про «жіночність», а про гідність, безпеку й рівні можливості. Про повагу, партнерство і про справедливість, яка починається з освіти», – зауважили у профспілці.

«Главком» писав, що Кабмін зобов'язав школи повідомляти поліцію про прогули. Нововведення передбачають посилення контролю за відвідуванням закладів освіти та оперативний обмін інформацією між школами, службами у справах дітей і Національною поліцією.

Головна мета змін – створити єдину цифрову систему швидкого реагування у випадках, коли дитина не відвідує навчання або зникає з освітнього процесу.

