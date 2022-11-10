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Які документи потрібні переселенцям, щоб оформити дитину у садок

Альона Боженко
glavcom.ua
Які документи потрібні переселенцям, щоб оформити дитину у садок
Чи треба переселенцям довідка про роботу, щоб оформити дитину у садок
фото ілюстративне

Для оформлення дитини до садка переселенцям може знадобитися довідка про їх взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб

Для того, щоб влаштувати дитину у садочок, вимушеним переселенцям не потрібна довідка про працевлаштування. Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції.

«Останнім часом у дитячих садочках почали вимагати від батьків надання довідок з місць роботи. При цьому адміністрація посилається на рішення органів місцевої влади», – кажуть у відомстві.

Однак чинним законодавством надання такої довідки при оформленні дитини у садок не передбачається.

Для оформлення дитини до садочка потрібні наступні документи:

  • свідоцтво про народження дитини;
  • медична довідка про стан її здоров’я;
  • заяву.

У міністерстві також зауважили, що для оформлення дитини до садка вимушеним переселенцям додатково може знадобитися довідка про їх взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи мають право навчатися безплатно у будь-якому вищому навчальному закладі країни.

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Теги: переселенці документи

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