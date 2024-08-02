Підвищення тарифів на комуналку: Нацбанк зробив прогноз

Мораторій на підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства певний час обмежуватиме зростання адміністративних цін

У наступному році розпочнеться поступова зміна тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів

Національний банк прогнозує незмінність окремих тарифів на газ, опалення та постачання гарячої води протягом 2024 року. Однак через складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, відбудеться коригування тарифів у наступних роках. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

«Очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів», – йдеться в прогнозі.

Як зазначається у звіті, невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції.

Зокрема значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.

З іншого боку, триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги житлово-комунального господарства у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

За даними НБУ, це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє

«Мораторій на підвищення окремих тарифів на послуги ЖКГ для населення ще певний час обмежуватиме зростання адміністративних цін. Проте їх поступове приведення до ринкових рівнів, яке згідно з припущеннями розпочнеться з 2025 року, стане вагомим проінфляційним чинником у 2025-2026 роках», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) збирається з 2026 року змінити формування тарифів на розподіл електрики. Замість двох нинішніх класів напруги буде три.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення в Україні значно збільшилася кількість боргів за комунальні послуги. Так, з лютого 2022-го до липня 2024 року їх кількість зросла з 512,3 тис. до 701 тис.

Найбільше боржників зафіксовано у Дніпропетровській області – 100 326 людей, що становить 14,3% від загальної кількості. Далі за рейтингом ідуть Харківська та Донецька області – 94,8 тис. та 79,7 тис. відповідно. Найменше боргів зафіксовано на Луганщині (2,8 тис.), Рівненщині (3,9 тис.) та Херсонщині (5,3 тис.).