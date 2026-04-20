«єЧерга» для легкових авто: як і коли запрацює

Модернізація передбачає два ключові напрямки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Скористатися сервісом зможуть як українці, так і іноземці

Водії легкових авто зможуть заздалегідь записатися на перетин кордону онлайн. Такий функціонал запровадять в оновленій системі «єЧерга», запуск очікується вже у червні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Оновлення сервісу передбачає два напрямки:

  • запуск електронної черги для легкових авто;
  • нові функції для вантажівок і автобусів.

«Для громадян це означає, що запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через «Дію», сайт і мобільний застосунок «єЧерги». Скористатися сервісом зможуть як українці, так і іноземці. Окремо запустимо автоматичну перевірку страхового поліса «Зелена картка» для всіх типів транспорту», – йдеться у повідомленні.

Кулеба зазначив, що для вантажівок планується впорядкувати систему пріоритетного проїзду, зокрема шляхом інтеграції з митними документами Т1 і книжками МДП, а також забезпечити пріоритет для авторизованих економічних операторів.

««єЧерга» вже довела свою ефективність: понад 3 млн перетинів кордону вантажівками та автобусами за онлайн-записом. Наступний етап – розширити сервіс для приватних авто і водночас посилити функціонал для бізнесу. Наше завдання – зробити перетин кордону більш прогнозованим, зручним і прозорим для всіх користувачів», – підсумував міністр.

Нагадаємо, у зв’язку з ремонтом мосту через Тису обмеження руху через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» продовжено ще на місяць.

Як повідомлялося, на Вінниччині триває масштабна реконструкція міжнародного пункту пропуску «Бронниця – Унгурь» на кордоні з Молдовою. Проєкт, вартістю понад 162 млн грн, має на меті перетворити «малий» перехід на сучасний логістичний хаб із високою пропускною спроможністю.

До слова, у четвер, 14 січня, на українсько-словацькому кордоні відбулося офіційне відкриття пішохідного переходу у межах міжнародного пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке».

