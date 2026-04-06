Відомий автовиробник призупинив виробництво на Близькому Сході

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Відомий автовиробник призупинив виробництво на Близькому Сході
Японський автогігант зупинив виробництво через війну
фото: Mazda

Рішення пов’язане з блокуванням Ормузької протоки та ризиками для логістики

Японський автоконцерн Mazda тимчасово призупинив виробництво автомобілів, призначених для ринку Близького Сходу, через обмеження судноплавства в Ормузькій протоці на тлі загострення ситуації в регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NHK.

За даними медіа, щороку виробник експортував до країн регіону, зокрема Саудівської Аравії та Ізраїлю, близько 30 тисяч автомобілів. Попри початок воєнних дій проти Ірану, компанія тривалий час утримувала виробництво на стабільному рівні, однак ситуація з логістикою змусила переглянути підхід.

Подальші рішення автоконцерну залежатимуть від розвитку подій у регіоні та відновлення безпечного судноплавства. Водночас у компанії розглядають можливість переорієнтації виробництва на інші ринки, зокрема європейський, де фіксується зростання попиту.

На тлі кризи в регіоні інші японські виробники також скорочують обсяги. Зокрема, Toyota у березні зменшила виробництво для Близького Сходу приблизно на 20 тисяч автомобілів, а у квітні планує скоротити ще на 24 тисячі.

Аналогічні кроки робить і Nissan, який у березні скоротив випуск близько 1 200 автомобілів і планує зберегти ці обсяги зниження у квітні.

До слова, Китай зробив рішучий крок у майбутнє, запустивши перше у світі повністю автоматизоване підприємство з масового виробництва людиноподібних роботів. Швидкість конвеєра вражає: новий «залізний робітник» сходить з лінії кожні пів години.

Нагадаємо, що у 2026 році система контролю за дорожнім рухом в Україні остаточно стала цифровою. Основний акцент змістився з простої фіксації швидкості на автоматичну перевірку документів та сувору відповідальність за небезпечне водіння

Теги: автомобіль Mazda війна

Читайте також

Володимир Міщенко
Герой України, мисливець за літаками Володимир Міщенко: Можемо півтора тижня чекати на вдалий постріл Інтерв’ю
29 березня, 09:10
Рубіо загострив суперечку в G7 через Україну та Іран
Держсекретар США публічно посперечався з главами МЗС на саміті G7: причина
27 березня, 15:49
Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Останній шанс Путіна укласти мир
Останній шанс Путіна укласти мир
25 березня, 16:12
Посол України в ООН попередив про військову співпрацю Росії та Ірану
Посол України в ООН попередив про військову співпрацю Росії та Ірану
24 березня, 01:12
Володимир Зеленський розповів про свою родину
13-річний син Зеленського хоче стати солдатом. Реакція президента
23 березня, 12:28
Щербина прийняв для себе рішення пов’язати своє подальше життя зі справою захисту державного кордону України
Поліг під час оборони державного кордону на Сумщині. Згадаймо Дмитрія Щербину
22 березня, 09:00
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 10 березня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 10 березня
10 березня, 05:38
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
9 березня, 01:47

Відомий автовиробник призупинив виробництво на Близькому Сході
Відомий автовиробник призупинив виробництво на Близькому Сході
У Дніпрі з 1 квітня зросте дозволена швидкість руху: перелік вулиць
У Дніпрі з 1 квітня зросте дозволена швидкість руху: перелік вулиць
Голова Агентства відновлення розповів, коли українські дороги стануть платними
Голова Агентства відновлення розповів, коли українські дороги стануть платними
Верховна Рада готує систему штрафних балів для водіїв: як вона працюватиме
Верховна Рада готує систему штрафних балів для водіїв: як вона працюватиме
Ремонт на трасах міжнародного значення: коли завершаться роботи
Ремонт на трасах міжнародного значення: коли завершаться роботи
Обмеження керування авто: скільки позовів ТЦК дійшли до суду
Обмеження керування авто: скільки позовів ТЦК дійшли до суду

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
