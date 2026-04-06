Відомий автовиробник призупинив виробництво на Близькому Сході

Рішення пов’язане з блокуванням Ормузької протоки та ризиками для логістики

Японський автоконцерн Mazda тимчасово призупинив виробництво автомобілів, призначених для ринку Близького Сходу, через обмеження судноплавства в Ормузькій протоці на тлі загострення ситуації в регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NHK.

За даними медіа, щороку виробник експортував до країн регіону, зокрема Саудівської Аравії та Ізраїлю, близько 30 тисяч автомобілів. Попри початок воєнних дій проти Ірану, компанія тривалий час утримувала виробництво на стабільному рівні, однак ситуація з логістикою змусила переглянути підхід.

Подальші рішення автоконцерну залежатимуть від розвитку подій у регіоні та відновлення безпечного судноплавства. Водночас у компанії розглядають можливість переорієнтації виробництва на інші ринки, зокрема європейський, де фіксується зростання попиту.

На тлі кризи в регіоні інші японські виробники також скорочують обсяги. Зокрема, Toyota у березні зменшила виробництво для Близького Сходу приблизно на 20 тисяч автомобілів, а у квітні планує скоротити ще на 24 тисячі.

Аналогічні кроки робить і Nissan, який у березні скоротив випуск близько 1 200 автомобілів і планує зберегти ці обсяги зниження у квітні.

