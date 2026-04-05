Німеччина роз’яснила ситуацію з виїздом чоловіків і військовим обліком

Іванна Гончар
Чоловікам не потрібно погоджувати виїзд з Німеччини
фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

ФРН не обмежує виїзд чоловіків

У Німеччині чоловікам не потрібно погоджувати виїзд за кордон, попри повідомлення про нові правила військової служби. Про це пише DW, передає «Главком».

Після численних публікацій у ЗМІ щодо закону, який нібито зобов’язує громадян віком від 17 до 45 років повідомляти Бундесвер про тривалі поїздки за кордон, Міністерство оборони ФРН надало роз’яснення.

У відомстві зазначили, що дозвіл на виїзд фактично вважається автоматично наданим, поки військова служба в країні залишається добровільною. Тобто наразі жодних обмежень на виїзд немає.

«Ми уточнимо через адміністративні положення, що дозвіл вважається наданим, коли військова служба має добровільний характер», – повідомив представник Міноборони агентству dpa.

У міністерстві також пообіцяли внести відповідні уточнення до правових норм, щоб уникнути подальших непорозумінь.

Нагадаємо, що бюджетний комітет Бундестагу дозволив Міністерству оборони Німеччини розпочати закупівлю тисяч бойових безпілотників-камікадзе для потреб Бундесверу, скоригувавши загальну суму програми та запровадивши додаткові вимоги парламентського контролю.

Бюджетний комітет схвалив плани оборонного відомства замовити безпілотники у німецьких стартапів Helsing та Stark Defence. Початкова вартість закупівлі становить близько 540 млн євро.

