Німеччина роз’яснила ситуацію з виїздом чоловіків і військовим обліком

Чоловікам не потрібно погоджувати виїзд з Німеччини

У Німеччині чоловікам не потрібно погоджувати виїзд за кордон, попри повідомлення про нові правила військової служби. Про це пише DW, передає «Главком».

Після численних публікацій у ЗМІ щодо закону, який нібито зобов’язує громадян віком від 17 до 45 років повідомляти Бундесвер про тривалі поїздки за кордон, Міністерство оборони ФРН надало роз’яснення.

У відомстві зазначили, що дозвіл на виїзд фактично вважається автоматично наданим, поки військова служба в країні залишається добровільною. Тобто наразі жодних обмежень на виїзд немає.

«Ми уточнимо через адміністративні положення, що дозвіл вважається наданим, коли військова служба має добровільний характер», – повідомив представник Міноборони агентству dpa.

У міністерстві також пообіцяли внести відповідні уточнення до правових норм, щоб уникнути подальших непорозумінь.

