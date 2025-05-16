Перша леді порівняла перехід на українську мову зі здоровим харчуванням

Перша леді наголосила, що не потрібно боятись помилок

Перша леді Олена Зеленська підкреслила, що не потрібно боятись помилок при переході на українську мову та порівняла перехід на рідну мову зі здоровим харчуванням, як зазначила Зеленська, бо це корисно. Про це вона сказала в інтерв'ю для Марічки Падалко, передає «Главком» .

«Минуле не можна викреслити, хотілось би змінити багато чого, раніше почати вивчати та заглиблюватись. Проте є, як є. Я думаю, що нам потрібен час, терпіння та підтримка один одного. Бо коли ми робимо помилки, ми боїмось, що нас засудять, посміються з нас. Через це багато людей відчувають спротив», – розповіла перша леді.

Перша леді наголосила, що не потрібно боятись помилок.

«Це як переходити на здорове харчування. Всі знають, що здорове харчування це правильно, це корисно. Хтось зривається, а хтось взагалі не хоче переходити, тому що йому важко і він відчуває дискомфорт», – каже вона.

Олена Зеленська зазначила, що президент Володимир Зеленський почав краще володіти українською мовою та додала, що вивчення та покращення української мови займає значну частину часу в сім'ї Зеленських, хоч і діти вивчають інші іноземні мови.

Водночас вона підкреслила, що хотілось би змінити це раніше і раніше почати вивчення рідної мови. Зеленська також додала, що людей, котрі не хочуть переходити на українську мову, з часом ставатиме менше.

Раніше перша леді Олена Зеленська розповіла про свою реакцію на суперечку президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті у Вашингтоні.

Вона зізналась, що наживо зустріч не дивилась, але згодом передивилась все в записі та спостерігала за реакцією світу.

«Саму ситуацію, яку транслювали в прямому ефірі я не дивилась. Я чомусь була зайнята. І мені пощастило, бо в той момент таке напруження було б важко витримати. Потім я вже швидко передивилась, і мені було цікаво, що про це думають інші, і мене потішило, що реакція була така ж сама як і в мене», – розповіла Олена Зеленська.