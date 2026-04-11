Юлія Тимошенко показала, як вона провела Страсну п'ятницю (фото)

Юлія Тимошенко: «Страсна п’ятниця. День особливий. Його глибину і важливість відчуваєш усією душею. Це день тиші, скорботи й глибоких роздумів»

У Страсну п’ятницю Юлія Тимошенко відвідала храм, щоб вшанувати святиню та приєднатися до спільної молитви. Про це пише «Главком» із посиланням на її пост.

Тимошенко зазначила, що це день тиші та скорботи, коли віряни згадують страждання Ісуса Христа, дякують за його жертву заради спасіння людства та просять про милосердя і зцілення душі.

Юлія Тимошенко розповіла, що під час винесення Плащаниці у храмі панує особлива атмосфера, де кожен приходить зі своїм болем та надією. Наприкінці вона побажала, щоб Господь дав сили пройти через усі випробування та зберегти віру в серці.

«Віряни йдуть до храмів, щоб вшанувати святиню та знайти духовний спокій, згадують страждання Ісуса Христа та схиляють голови у молитві. Моляться про прощення гріхів, дякують Ісусу Христу за жертву заради спасіння людства, просять милосердя і зцілення душі… Коли виносять Плащаницю, у храмі панує особлива тиша, кожен приходить зі своїм болем та надією. Нехай Господь дасть нам сили пережити все і зберегти віру в серці», – написала Тимошенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємного припинення вогню під час Великодніх свят. Глава держави наголосив, що українська сторона неодноразово пропонувала такі кроки й тепер діятиме відповідно до принципів дзеркальності. За словами Зеленського, громадянам необхідний Великдень без воєнних загроз, а для Росії цей період є шансом продемонструвати реальне прагнення до миру та не повертатися до активних бойових дій після завершення свят.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін розпорядився встановити режим тиші в зоні конфлікту. Згідно з повідомленнями, обмеження на ведення вогню діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. Командування російських військ уже отримало накази про зупинку наступальних операцій на всіх ділянках фронту, при цьому Москва очікує на аналогічні кроки з боку Києва.

